Systémově nejdůležitější bankou světa je opět JP Morgan Chase

Banka Chase se opět stala systémově nejdůležitější bankou světa. Vyplývá to z žebříčku, který zveřejnil Výbor pro finanční stabilitu (FSB). Žebříček zahrnuje celkem 30 bank světa.



Seznam vznikl v reakci na finanční krizi, která vypukla před více než deseti lety a při které museli banky zachraňovat daňoví poplatníci. Zařazení do žebříčku pro banky znamená, že musejí držet dodatečný kapitál a podrobit se intenzivnějšímu dohledu, aby se neopakovala bankovní krize.



Banky jsou zařazeny do několika kategorií, podle velikosti, mezinárodního dosahu a složitosti. Tyto kategorie stanovují, jak velké musejí mít dodatečné kapitálové rezervy, aby v případě další krize dokázaly absorbovat i velmi vysoké ztráty. Obvykle však tyto banky mají kapitálové rezervy, které jsou již nyní nad požadavky FSB.



Seznam má pět kategorií. V nejvyšší kategorii není žádná banka, a je jako jediná v druhé nejvyšší, čtvrté kategorii, což znamená, že musí držet dodatečný kapitál v poměru k aktivům ve výši 2,5 procenta navíc ke stanovené minimální úrovni.

Loni spadla do třetí kategorie, kde byla spolu s a . Ty ve třetí kategorii zůstaly a nově se k nim připojila , napsala agentura Reuters. a Group si také v letošním hodnocení polepšily o jeden stupeň.

Pro americké banky jde nicméně o poněkud symbolické cvičení, podotkl Bloomberg. Podléhají už totiž vyšším kapitálovým požadavkům, než jsou ty, které z pozice globálních finančních regulátorů doporučuje FSB.

