Jak vidí JPMorgan aktuální ekonomiku? Stagflace ne, čas na zvedání sazeb ano

Hlavní strategička Asset Management Karen Ward odpovídala na Bloomberg Markets na otázku týkající se stagflace. Tedy vyšší inflace doprovázené útlumem ekonomické aktivity. Podle jejího názoru se problémy ve výrobních a dodavatelských řetězcích promítnou do ekonomické aktivity, ale ne natolik, aby se skutečně dalo hovořit o stagflaci.



Strategička na příkladu britské ekonomiky ukazovala, o co opírá svůj názor. Spotřebitel tu podle ní má stále vysokou míru úspor, a to se bude promítat do budoucí poptávky. Tu sice na druhé straně ovlivní to, že rostou účty za služby utilit, ale tento faktor nebude dominovat už proto, v jak dobrém stavu se nachází trh práce, což následně pozitivně ovlivňuje kupní sílu domácností.



Měla by Bank of England v současné době již zvedat sazby? Strategička se domnívá, že ano, a důvodem nejsou ani tak poslední čísla týkající se inflace, ale celkový stav britské ekonomiky, který si vyšší sazby zaslouží. Hlavním důvodem je opět trh práce. Například vývoj cen energií totiž může být považován za proměnlivý a vyšší ceny za přechodný jev. Situace se ale mění ve chvíli, kdy se tyto přechodně vyšší ceny začnou promítat do vyšších mezd. Proto je významným faktorem napjatost trhu práce a Ward míní, že ta je nyní již v Británii jasně patrná.





Ward následně poukázala na to, že po brexitu se změnil pohled investorů a ekonomů na britskou ekonomiku. Zatímco předtím byla vnímána spíše jako hospodářství, které se chová podobně jako americká ekonomika, po brexitu nastala změna. Britská ekonomika začala připomínat spíše ekonomiku kontinentální Evropy, kterou tíží některé strukturální faktory a kde centrální banka nebude schopna výrazně zvýšit sazby, podobně jako ECB.



Strategička ale míní, že současná situace pohled na Británii opět mění. Ta se „vzdaluje evropskému paradigmatu“ a pohybuje se zpět směrem k tomu americkému, které mimo jiné znamená vyšší inflaci. Jde pak o prostředí, které je náročnější pro dluhopisové investory. Strategička v této souvislosti ukázala, že rostoucí sazby naopak obvykle prospívají bankám.



Zdroj: Bloomberg Markets, Youtube