Do Evropy míří flotila s americkým LNG. Evropské ceny se propadly o pětinu

Evropské ceny zemního plynu se dnes propadly o více než 20 %. Letošní prudký růst cen této suroviny totiž přilákal flotilu s nákladem amerického LNG. Americké dodávky zkapalněného plynu mohou pomoci dorovnat nižší tok suroviny z Ruska. Podle dat sesbíraných Bloombergem pluje do Evropy minimálně 10 plavidel. Další dvacítka plavidel je podle všeho na cestě napříč Atlantikem, cílovou destinaci ale ještě neupřesnily.

Ceny plynu stouply v Evropě letos více než šestkrát. Souvisí to jednak s otevírajícími se ekonomikami, kde se zvedá poptávka, ale také se slabšími dodávkami z Ruska. Největší evropský dodavatel suroviny je začal omezovat ve chvíli, kdy se pandemií zasažené ekonomiky začaly zvedat vzhůru.

K rally přispěly i práce na údržbě infrastruktury a odstávky elektráren. Ceny jsou v Evropě nyní 13krát vyšší než v USA. Kromě toho se u cen objevila zřídkavá prémie k Asii, což z Evropy učinilo hlavní destinaci právě pro LNG.

Dalším faktorem za propadem cen jsou ale i předpovědi počasí, které pro severozápadní Evropu nyní vypadají příznivěji. Příští týden by se teploty měly pohybovat nad dlouhodobým normálem pro toto období.

Referenční nizozemské futures kontrakty na příští měsíc se tak v Amsterodamu propadly až o 22 % na 135,03 EUR. Nižší ceny plynu také stáhly dolů cenu elektřiny. Kontrakt na německou elektřinu s dodávkou v příštím roce klesl o 15 procent na 277 EUR za MWh, což je pro něj největší pokles od začátku října. Francouzský kontrakt, který se v úterý vyhoupl na nový rekord na 1000 EUR, klesl o 24 % na 775 EUR za MWh.

Ruské dodávky plynu do Evropy se prudce propadly tento týden, protože někteří kupci, kteří odebírají plyn základě dlouhodobých kontraktů, už narazily na nasmlouvaný strop v dodávkách, tvrdí nejmenované zdroje Bloombergu. Dnes se objemy poslané do Evropy přes Ukrajinu dostaly na nejnižší úroveň od začátku listopadu. Třetím dnem dnes navíc stojí plynovod Jamal mezi Německem a Polskem. Plyn tedy v tomto klíčovém plynovodu proudí v reverzním chodu z Německa do Polska.

Moskva se letos v souvislosti s růstem cen plynu stala terčem obvinění, že se omezováním dodávek snaží přimět Německo a Evropskou unii k rychlému povolení provozu plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Rusko však taková obvinění odmítá a prezident Vladimir Putin podotkl, že Evropa si sama vytvořila s plynem vlastní problémy a měla by si je vyřešit taky sama. Koncern podle Putina plní všechny své závazky vůči odběratelům. Nejprve totiž musí splnit své závazky, které má vůči zákazníkům podle dlouhodobých kontraktů, a až pak může dodávat plyn na okamžité trhy.

Německo dokonce může plyn přeprodávat sousedům, jak podle Putina svědčí reverzní chod plynovodu Jamal mezi Německem a Polskem. Domnívá se, že část ruského zemního plynu, dodaného do Německa, nakonec skončila na Ukrajině. U hranice s ní Rusko pokračuje ve shromažďování svých sil, zatímco se připravuje na bezpečnostní rozhovory s Washingtonem.

Zdroje: Bloomberg, ČTK