Trhům svědčí nová studie Moderny k omikronu a rostou, ač Evropu straší ruský plyn

Akcie napříč světem se v úterý nadechují po prodejním tlaku úvodu týdne. Tématem, které s trhy cvičí, je stále omikron. Zatímco obavy z této nové verze koronaviru v pondělí stlačily trhy do poklesu v řádu vícero jednotek procent, úterý přináší otočení nemalé části těchto ztrát do zisků. Nová studie společnosti Moderna, jednoho z vývojářů vakcín proti covidu, ukázala dostatečnou ochranu boostrem (tedy posilující třetí dávkou) proti omikron variantě koronaviru. Trhům toto stačí k ziskům, přesahujícím procento. Posilou byla také zpráva o schválení vakcíny Novavax od 18 let věku v Evropské unii.

Růst akciového trhu vedou srovně snad všechny sektory ekonomiky, odskočeny na čele jsou základní materiály. Dvouciferné pohyby směrem vzhůru jsme v Evropě viděli u méně známého francouzského přepravního konglomerátu Bolloré po nabídce na převzetí části byznysu o hodnotě 6,4 miliardy dolarů. Dvouciferně dolů naopak zamířily například akcie Zur Rose Group. Švýcarské farmacii bylo odloženo schválení uvedení e-receptů na německém trhu.

Podobný obrázek jako Evropa nabízí také Wall Street. Růst vedou , nebo . Ruku v ruce s jakýmkoli nádechem řešení covidu rostou akcie aerolinek Delta nebo United, lodní zábavy nebo třeba Las Vegas Sands. svými skvělými výsledky vytáhl akcie dalších producentů polovodičů NXP nebo . Dobrá čísla hospodaření byla podporou také pro akcie . Na trhu se objevují komentáře o krátkodobé přeprodanosti.

Výnos na 10letém americkém dluhopisu se přibliížil 1,5 %, americkou ropu vidíme u 70 dolarů za barel.

Když jsme u komodit, Evropu znervózňuje a ceny plynu do nových výšin žene zastavení toku ruského plynu do Německa plynovodem Jamal.

Hlavní měnový pár EURUSD vidíme u hladiny 1,1280. Česká koruna k euru obchoduje bez výrazných změn u hladiny 25,23 EURCZK, k americkému dolaru pak na úrovni 22,40 USDCZK. Událostí týdne z pohledu významu pro ekonomiku a zprostředkovaně i akcie bude středeční rozhodnutí bankovní rady ČNB. Očekáváno je další skokové zvýšení klíčové dvoutýdenní reposazby o 0,75 % na 3,5 %.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2358 0.0096 25.2712 25.1882 CZK/USD 22.3970 0.1028 22.4160 22.3160 HUF/EUR 367.2066 -0.2047 369.3200 366.7600 PLN/EUR 4.6231 -0.1462 4.6384 4.6163

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1803 -8.1172 7.2006 7.1741 JPY/EUR 128.5685 0.2882 128.6010 128.1730 JPY/USD 114.1070 0.3933 114.1070 113.5390

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8510 -0.3396 0.8551 0.8505 CHF/EUR 1.0419 0.2888 1.0422 1.0387 NOK/EUR 10.0988 -1.0649 10.2196 10.0986 SEK/EUR 10.3106 1.8908 10.3346 10.2863 USD/EUR 1.1268 -0.0971 1.1300 1.1260

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4011 -0.3643 1.4086 1.4002 CAD/USD 1.2928 -0.1240 1.2948 1.2919