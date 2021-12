Ceny plynu v Evropě se vyšplhaly na rekordních více než 170 eur za MWh

Ceny plynu v Evropě dnes vystoupily na rekord po zprávě, že se zastavily dodávky ruského plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Jamal. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v lednu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku poprvé překročila 170 eur (zhruba 4290 Kč) za megawatthodinu (MWh).



Kolem 14:00 SEČ vykazovala cena tohoto kontraktu proti pondělí nárůst zhruba o 17 procent na 171,45 eura za MWh.

Dodávky ruského zemního plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Jamal se dnes zastavily, tok plynu se pak obrátil opačným směrem. Informovala o tom agentura Reuters, která se s odvolává na údaje německého provozovatele plynovodní sítě Gascade. Dodávky směrem na západ se už od soboty snižovaly, což vedlo k růstu cen plynu v Evropě do blízkosti maxima. Objem plynu a směr jeho toku v plynovodu se řídí podle požadavků odběratelů.



Ruský plynárenský gigant si na dnešek podle Reuters nezarezervoval žádné kapacity pro export prostřednictvím Jamalu, který dodává ruský plyn do Německa přes Bělorusko a Polsko. V listopadu se objem i směr toku plynu v Jamalu střídavě obracel z východu na západ, podle toho, kolik plynu odběratelé požadovali.



Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v lednu se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku na začátku dnešního obchodování dostala na 158 eur (zhruba 3985 Kč) za megawatthodinu (MWh). Vykazovala tak růst o více než sedm procent a nacházela se v blízkosti říjnového rekordu. Ten podle Reuters činí 155 eur/MWh, zatímco agentura Bloomberg má rekord z 6. října na ceně 162,13 eura za MWh. Nyní se tedy ceny posouvají nad 170 EUR/MWh.



Gazprom je důležitým dodavatelem plynu do mnoha evropských zemí a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. "Gazprom dodává plyn podle požadavků zákazníků a plně v souladu se současnými smluvními závazky," uvedl v pondělí ruský podnik.



Polská státní plynárenská a ropná společnost dnes potvrdila, že plní své smluvní závazky v souladu s jejími požadavky. "Kontrakt je naplňován podle našich požadavků, nemáme žádné výhrady," uvedl mluvčí polského podniku Radoslaw Kazimierski.



Evropa letos zažívá prudký růst cen zemního plynu. Moskva se v této souvislosti stala terčem obviňování, že se omezováním dodávek plynu snaží přimět Německo a Evropskou unii k rychlému zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Rusko taková obvinění odmítá a poukazuje na faktory, které k růstu cen plynu výrazně přispívají. Vedle vysoké poptávky je to i růst cen zkapalněného zemního plynu (LNG), který Evropa dováží z mimoevropských oblastí.

(Zdroj: Bloomberg, Reuters, Patria, čtk)