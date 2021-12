Dodávky ruského plynu do Německa plynovodem Jamal jsou nízké, cena roste

Dodávky ruského plynu do Německa plynovodem Jamal zůstávají po víkendovém propadu nízké. Vyplývá to z údajů německého provozovatele plynovodní sítě Gascade. Plynovodem proudí ruský plyn přes Bělorusko a Polsko do Německa. Cena klíčového kontraktu na zemní plyn se dnes vyšplhala na 146,73 eura (3703 Kč) a blíží se říjnovému maximu 155 eur.



Údaje Gascade ukazují, že se průtok snížil, když ruský dodavatel plynu do Evropy, ruská společnost , začal v pátek plnit druhou linku plynovodu Nord Stream 2. To vyvolalo v Evropě obavy o dodávky elektřiny.



Průtok na měřicí stanici v německé obci Mallnow na německo-polské hranici klesl dnes ráno na hodinový objem 366.734 kilowatthodin (kWh/h). V sobotu to bylo více než 1,2 milionu a v pátek více než deset milionů kWh/h. Průměrný objem průtoku tímto potrubím, které je hlavním tranzitem ruského plynu do Evropy, se tento měsíc v průměru pohyboval od devíti milionů do 12 milionů kWh/h.



Gazprom objemy pro tranzit potrubím na prosinec nerezervoval. Kapacitu nakupuje v denních aukcích.



Takzvané nominace, čili požadavky, na pondělní objemy na měřicí stanici v obci Veľké Kapušany na slovensko-ukrajinské hranici, což je další významná tranzitní linka do Evropy, byly na 953.313 megawatthodin (MWh), což je 89,97 milionu metrů krychlových. Držely se tak na podobné úrovni jako celý tento měsíc.



Gazprom podle agentury Reuters neobjednal další přepravní kapacitu na leden přes měřící stanici Sochranovka u hranice s Ukrajinou. Firma dnes zopakovala, že plyn dodává podle požadavků zákazníků a že smluvní závazky plní. Analytici společnosti ICIS se domnívají, že nejnovější pokles dodávek do severozápadní Evropy souvisí kromě Nord Streamu 2 i s neobvykle chladným počasím v Rusku.



Evropa letos zažívá prudký růst cen zemního plynu. Moskva se v této souvislosti stala terčem obvinění, že se omezováním dodávek plynu snaží přimět Německo a Evropskou unii k rychlému schválení provozu plynovodu Nord Stream 2. Rusko taková obvinění odmítá a poukazuje na faktory, které k růstu cen plynu výrazně přispívají. Vedle vysoké poptávky je to i růst cen zkapalněného zemního plynu (LNG), který Evropa dováží z mimoevropských oblastí.