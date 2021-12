Plyn v plynovodu Jamal již sedmý den proudí obráceně. Německo jej údajně prodává do Polska a na Ukrajinu

Plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn do západní Evropy, už sedmý den funguje v obráceném režimu. Plyn tak proudí z Německa do Polska. Vyplývá to z údajů německého provozovatele plynovodní sítě Gascade.



Podle údajů z německé měřicí stance Mallnow, která leží u hranice s Polskem, proudil dnes ráno plyn směrem na východ do Polska v hodinovém objemu téměř 1,2 milionu kilowatthodiny. Výsledky aukce ukazují, že ruský vývozce plynu si na dnešní den nezarezervoval přes Jamal žádnou dodatečnou kapacitu pro vývoz plynu do Evropy.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden uvedl, že Německo nakoupený ruský plyn prodává do Polska a na Ukrajinu, místo aby jej samo použilo, a zmírnilo tak napětí na trhu. Němečtí dovozci plynu tedy podle Putina mohou za raketový růst cen plynu. Německé ministerstvo hospodářství odmítlo Putinův výrok komentovat a dovozci plynu na žádost agentury Reuters o komentář nereagovali.



Provozovatele plynovodní sítě Gascade vlastní firma WIGA, což je společný podnik Gazpromu a plynárenské firmy Wintershall DEA. Tu vlastní německá chemická skupina a ruská společnost LetterOne.



Údaje slovenského provozovatele plynovodů Eustream ukazují, že požadovaná kapacita pro pondělní tok ruského plynu z Ukrajiny na Slovensko přes hraniční uzel Veľké Kapušany činí 731.574 megawatthodin. To je zhruba stejná úroveň jako v pátek, ale méně než na začátku prosince.