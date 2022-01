Dobrá nálada se drží, data ji nezkazí. OPEC+ dnes rozhoduje o těžbě

Z hlavních ekonomik po přelomu roku začínají chodit první zajímavá makrodata a zatím vypadají slušně. Prosincový čínský index PMI z průmyslu stoupl na 50,9 bodu a překonal očekávání. Německé maloobchodní tržby za listopad výrazně zmenšily meziroční pokles na -0,2 pct. Odpoledne bychom se měli dočkat slušného výsledku ze zámoří, kde se průmyslový index ISM sice podle odhadů má snížit na 60 bodů, to by ale stále znamenalo pěkný odstup od neutrální 50bodové hranice.



Tržní nálada zůstává dobrá a nová data by ji neměla pokazit. Menší fluktuace ISM investoři přejdou bez problémů. Ani vysoký dílčí cenový index by je neměl rozházet, neboť jeho trend už se obrací dolů, tedy indikované cenové tlaky se dostávají za vrchol. Po prosincovém zasedání Fedu se upevnila očekávání o zpřísňování jeho politiky, což naznačuje i včerejší výrazný nárůst výnosů. Ani to však akcie pod tlak nedostalo a odolnost tedy předpokládáme i u nadcházejících čísel.



Stejně tak tržní sentiment nepoškozuje průběh pandemie, který momentálně charakterizují vysoké přírůstky nakažených variantou omikron. Průběh choroby je mírnější, takže hrozba restrikcí je menší. Nadto sílí názory, že se pandemie koronaviru rozmělní do běžné sezónní nemoci, která sice nezmizí, ale ani nebude působit vážné škody.



10Y americký výnos se po včerejšku drží s malými změnami u 1,63 pct. Evropské akciové indexy navyšují zisky, a to o 0,4 pct v případě DAXu, 0,6 pct u AEX a o jedno procento u CAC 40. FTSE100 dohání absenci z úvodu roku 1,2procentním růstem. Eurodolar se po poklesu konsoliduje u hladiny 1,1300.



Koruna sbírá menší zisky na obou hlavních párech, přičemž k euru se obchoduje na 24,78. Politika centrální banky a výhled sazeb v prosinci nasměrovaly kurz dolů a zkraje nového roku pomáhá směr udržet příznivá nálada vůči riziku na hlavních trzích.



Ropa vybrala včerejší intradenní pokles a dnes se posouvá dál lehce vzhůru na 79,5 USD při vyčkávání na zprávy z OPEC+. Rozšířený kartel dnes znovu jedná o produkci. Minule nechal plán na navyšování beze změny a zřejmě také pro únor ho potvrdí, poté co se rizika pro poptávku v podobě omikronu ukazují jako mírná.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7875 -0.0720 24.8567 24.7757 CZK/USD 21.9310 -0.1161 22.0080 21.9215 HUF/EUR 365.4664 -0.3778 367.4837 365.1967 PLN/EUR 4.5752 -0.0609 4.5849 4.5705

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1830 0.0301 7.2081 7.1700 JPY/EUR 130.9610 0.5111 130.9960 130.5290 JPY/USD 115.8630 0.4491 115.8950 115.6430

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8369 -0.1479 0.8395 0.8361 CHF/EUR 1.0372 -5.3832 1.0383 1.0366 NOK/EUR 10.0177 -0.1445 10.0264 9.9957 SEK/EUR 10.2786 -0.1205 10.3032 10.2540 USD/EUR 1.1303 0.0624 1.1310 1.1283

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3860 -0.3465 1.3916 1.3854 CAD/USD 1.2744 -0.0862 1.2749 1.2723