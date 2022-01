První obchodní den přináší akciím růst, výnosy však poskočily výš

Amerika po otevření následuje Evropu zatím s odstupem, ale vývoj na zdejších akciových trzích je taktéž pozitivní. Nasdaq stoupá o 0,8 pct, S&P 500 o 0,3 pct. Mezitím se DAX dostal na +1 procento a podobně je na tom také CAC 40. AEX se blíží těmto výkonům, Londýn dnes ještě zůstává zavřený. Pražskou burzu zkraje roku stáhly do záporu a .

Co se týče nových zpráv, pozornost medií se hodně točí kolem omikronu, který se rychle šíří v západní Evropě i USA. Pro finanční trhy to však není zásadní věc, která by nějak měnila situaci. To i přes zvažované přitvrzování opatření. Podstatný dopad na západní trhy neměla ani zpráva o pozastavení obchodování se zkrachovalým čínským developerem Evergrande. Na pozitivní straně tu pak máme oznámené vysoké dodávky Tesly.

Odpoledne rychle vyrostly výnosy amerických dluhopisů, které tím přibrzdily rozjezd zdejších akcií. Na 10Y splatnosti vidíme nárůst o 9 a na 2Y o 5 bazických bodů. Trh možná více věří Fedu, že letos doručí, co naznačil na posledním zasedání. Částečnou odezvu sledujeme také na dluhopisových trzích v Evropě. Co se týče makrodat, byl dnešek ještě nevýrazný, kalendář se však zaplní v dalších dnech.

Koruna během dne dál posilovala proti euru, když jí vyhovoval optimistický start trhů do nového roku i dozvuk komentářů k sazbám. Zisků však udržela jen malou část a stahuje se k 24,85. Na páru s dolarem lehce ztrácí na hladinu 22,00.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8131 -0.2762 24.9249 24.7653 CZK/USD 21.9750 0.4526 22.0075 21.8370 HUF/EUR 366.8607 2.4223 370.0900 366.2273 PLN/EUR 4.5782 -0.2592 4.5940 4.5762

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1780 -0.7070 7.2254 7.1761 JPY/EUR 130.2330 -1.3673 130.8820 130.1727 JPY/USD 115.3300 0.2042 115.3610 114.9670

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8402 0.0744 0.8420 0.8386 CHF/EUR 1.0374 0.0096 1.0392 1.0350 NOK/EUR 10.0277 0.0165 10.0470 9.9869 SEK/EUR 10.2978 0.0357 10.3108 10.2487 USD/EUR 1.1292 -0.7083 1.1366 1.1291

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3914 1.1145 1.3918 1.3740 CAD/USD 1.2766 1.0832 1.2779 1.2633