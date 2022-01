Auchan prý zvažuje převzetí Carrefouru. Vznikl by největší maloobchodní prodejce potravin ve Francii

Francouzský maloobchodní řetězec Auchan zvažuje, že znovu podá nabídku na převzetí konkurenčního Carrefouru, píše s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg. Vznikl by největší maloobchodní prodejce potravin ve Francii, který by mohl snáze konkurovat levným německým prodejnám v zemi. Akcie společnosti v Paříži skokově posílily a v podvečer rostou o 3,7 %. Společnost Auchan Holding není veřejně obchodovaná.



Podle zdrojů Bloombergu projednává Auchan možnou nabídku s fondy soukromého kapitálu. Auchan zvažoval nabídku na převzetí Carrefouru už na podzim, ale tehdejší jednání skončila bez úspěchu.



Dohoda mezi dvěma velkými francouzskými prodejci potravin by přišla v citlivé době, necelé čtyři měsíce před dubnovými prezidentskými volbami. Jejich spojení by mohlo vést ke snížení počtu pracovních míst. Zároveň by se o něj mohly zajímat antimonopolní úřady, píše Bloomberg.



Francouzský trh s potravinami je považován za zralý pro konsolidaci. Lídrem s tržním podílem 22,7 procenta je skupina Leclerc SA. Za ním následuje podle dat společnosti Kantar právě s 19,4 procenta. Auchan je na pátém místě s 9,2 procenta podílu na trhu. Sílí pozice německého Lidlu a Aldi.



Akcie Carrefouru dnes rostou osmý den v řadě, což je jejich nejdelší růstové období za čtyři roky. Na pařížské burze přidávaly 6,6 procenta, což společnost oceňuje na asi 13,5 miliardy eur (332 miliard Kč).

Dnešní výkonnosti akcií na burze v Paříži:

Zdroje: ČTK, Patria.cz