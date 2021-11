Čínské tržby na Singles Day opět trhaly rekordy. Nárůst byl však vlivem pandemie pomalejší

Tržby čínských internetových prodejců JD.com a Alibaba se při právě skončené nákupní slevové akci nazvané Den nezadaných (Singles Day) oproti loňsku zvýšily a překonaly tehdejší rekord. Číňané u nich v těchto dnech utratili na internetu v přepočtu 139,1 miliardy dolarů (3,1 bilionu Kč). Růst ale vlivem pandemie covidu-19 ve srovnání s předchozími lety zpomalil, uvedla s odkazem na sdělení obou firem agentura AP.



Tržby JD.com vystoupaly ve dnech od 31. října do 11. listopadu na 349,1 miliardy jüanů (zhruba 1,2 bilionu Kč), což bylo meziročně o 28 procent více. Loni růst činil 32 procent. Konkurenční Alibaba během své o den kratší akce utržila 540,3 miliardy jüanů, meziročně o 14 procent více. Loni ale růst činil téměř 93 procent.



Singles Day je obdoba takzvaného černého pátku nebo kybernetického pondělí, které mají původ ve Spojených státech. Čínské tržby ale ty americké překonávají. Zvláště výrazné slevy nabízí Alibaba, která z tohoto dne učinila největší nákupní událost na světě. Firma ale letos namísto propagace nákupního svátku informovala spíše o svých sociálních iniciativách.



Zatímco v předchozích letech Alibaba propagovala pračky, chytré telefony nebo make-up, letos upozorňuje na program, který pomáhá zdravotně postiženým jednotlivcům při nákupu oblečení, a na snahu používat obaly šetrnější k životnímu prostředí. Zakladatel a šéf firmy Jack Ma se poté, co kritizoval čínské úřady, před rokem stáhl z veřejného života.



Singles Day byl původně jednodenní akcí. Firmy jej ale kvůli naději na větší tržby začaly prodlužovat. Třeba loni jej společnost Alibaba, která ho v roce 2009 zavedla, protáhla až na 11 dní.



JD.com letos přišel s předslevovou akcí od 20. do 31. října, na kterou pak navázala tradiční slevová akce. Právě delší období slev letos umožnilo překonat loňský výsledek, píše server CNBC.



Letošní svátek se nesl v jiném duchu než ty předchozí. Dostal se do stínu čínského zásahu proti domácímu technologickému sektoru, obav o ekonomický růst v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 a tlaku prezidenta Si Ťin-pchinga na to, aby se bohatství ve společnosti rovnoměrněji rozdělilo.