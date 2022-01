Jak by ruská invaze na Ukrajinu dopadla na trhy?

Obavy z ruské invaze na Ukrajinu rostou, a tak analytici a obchodníci uvažují nad potenciálními šoky, které by na finančních trzích způsobila. Jak by dopadla na akcie, měny a komodity?

Rusko, které již umístilo na ukrajinské hranici více než 100 000 vojáků, začalo ze základen na Dálném východě přesouvat na západ také tanky, bojová vozidla pěchoty, raketomety a další vojenskou techniku, uvedl The Wall Street Journal s odvoláním na americké úředníky. Ruský prezident Vladimir Putin používá hrozbu invaze jako páku. Moskva požaduje, aby NATO nikdy nenabídlo členství Ukrajině ani Gruzii, a má řadu dalších požadavků, včetně toho, aby američtí a spojenečtí vojáci opustili východní a středoevropské členy NATO. Jednání mezi Ruskem, USA a NATO doposud nepřinesla žádný průlom a USA a jejich spojenci se zavázali na jakoukoli ruskou invazi na Ukrajinu reagovat tvrdými ekonomickými sankcemi.



Na neklidu přidal také páteční kybernetický útok, který vyřadil řadu ukrajinských vládních webů z provozu. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko řekl agentuře Associated Press, že je příliš brzy na to, aby bylo možné říci, kdo za útokem stojí, ale že tu „v minulosti byla dlouhá řada ruských kybernetických útoků proti Ukrajině“.

Akcie

Už ruská anexe ukrajinského poloostrova Krym v roce 2014 vyvolala otřesy na globálních trzích, ale jak už to u geopolitických roztržek bývá, volatilita brzy opadla. „V roce 2014 (březen a květen) si americké akcie zapsaly kvůli Ukrajině významné poklesy, ale poměrně rychle se otřepaly. Nemyslím si, že akcie jsou dobrým způsobem, jak si na tento scénář vsadit,“ myslí si Brent Donnelly, prezident Spectra Markets.



Máme-li těžit z minulých geopolitických krizí, je tím nejlepším postojem neprodávat během paniky, napsal v září sloupkař Mark Hulbert z MarketWatch. Poukazuje na data sestavená společností Ned Davis Research zkoumající 28 nejhorších politických nebo ekonomických krizí za šest desetiletí před útoky z 11. září 2001. V 19 případech byl index Dow Jones Industrial Average ještě výše už šest měsíců poté, co krize začala. Průměrný šestiměsíční zisk u všech 28 krizí byl 2,3 %. Po 11. září, kdy bylo několik trhů po několik dní zavřených, klesl Dow o 17,5 % na své minimum, ze kterého se zotavil, a nad úrovní z 10. září se obchodoval už 26. října, tedy o šest týdnů později.



„Geopolitické problémy neustále vřou, a když se podíváte zpět do historie, jen velmi, velmi málo geopolitických událostí ovlivní trhy na déle než na několik dní,“ uvedl Hulbert, ale poznamenal, že existují i výjimky – a když k nim dojde, „je to obrovské“.



Letošní slabý začátek roku na amerických akcií se z velké části přičítá skokovému nárůstu výnosů státních dluhopisů v souvislosti s rostoucími inflačními tlaky a očekáváním, že Fed bude při zvyšování sazeb a zpřísňování politiky mnohem agresivnější, než se dříve očekávalo. Burzovně obchodovaný fond VanEck Russia v lednu zatím klesl o 6,6 % a oproti maximům z října je již dole o více než čtvrtinu.



Měnové kurzy



Švýcarský frank, další oblíbené útočiště, by také mohl posilovat, čímž by měnový pár euro/švýcarský frank pravděpodobně klesl na 1,03 CHF, „pokud Rusko zakročí,“ domnívá se Donnelly. Ruský rubl je od podzimu oproti americkému dolaru níže o více než 9 %.

Dluhopisy



„Pokud Rusko napadne Ukrajinu, budou se kupovat TY,“ napsal Donnelly s odkazem na futures na 10leté státní dluhopisy. Státní dluhopisy jsou tradičním útočištěm v obdobích geopolitického a ekonomického stresu. A rally na státních dluhopisech by stlačila dolů výnosy, které se pohybují opačným směrem než ceny.



Komodity



Analytici mezitím tvrdí, že investoři plně nenacenili, co by invaze znamenala pro komodity, zejména zemní plyn, pšenici a kukuřici, napsala Myra Saefong z MarketWatch. Evropa silně spoléhá na tranzit ruského plynu přes Ukrajinu a rok 2022 navíc začala s rekordně nízkými zásobami evropského plynu. Invaze by pravděpodobně zbrzdila schválení provozu nedávno dokončeného plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět zemní plynu přímo do Německa a obcházet tak Ukrajinu.



A co se týče ropy, "vzhledem k tomu, že ceny ropy jsou v politické červené zóně Bílého domu a ruská invaze na Ukrajinu je stále v popředí zájmu, snaha získat další barely bude pravděpodobně čím dál naléhavější prioritou,“ napsali analytici z RBC Capital Markets.

Zdroj: MarketWatch