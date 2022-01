Bitcoin klesl pod 34.000 dolarů, je nejníže od konce loňského července

Bitcoin dnes oslabuje, odpoledne znovu odepisoval kolem sedmi procent a dostal se pod 34.000 dolarů. Nejznámější kryptoměna je tak nejníže od loňského 25. července a zhruba 51 procent pod svým dosavadním maximem, na které vystoupala loni v listopadu. Prudce oslabuje i druhá největší kryptoměna ethereum. Za výprodejem aktiv považovaných za riziková jsou podle analytiků zejména obavy, že Rusko napadne Ukrajinu.

Kolem 14:16 SEČ ztrácel bitcoin podle specializovaného webu CoinDesk 7,3 procenta na 33 170 dolarů. Ethereum ve stejnou dobu odepisovalo přes 12 procent na 2181 dolarů.



Podle analytiků se bitcoin a ostatní kryptoměny v posledních týdnech obchodují v souladu s vývojem na amerických akciových trzích, především pak s indexem technologického trhu Nasdaq . Ten za celý minulý týden ztratil 7,6 procenta. Bitcoin ale pokračoval v pádu i o víkendu, kdy se na akciových trzích neobchoduje.

Vývoj bitcoinu za poslední rok:

Zdroj: CoinDesk



Americké ministerstvo zahraničí v neděli uvedlo, že nařídilo rodinným příslušníkům diplomatů, aby opustili Ukrajinu. Podle agentury Reuters to je zatím jeden z nejjasnějších signálů, že se američtí představitelé připravují na agresivní kroky Moskvy v tomto regionu. Strach z konfliktu zasáhl akcie po celém světě a zároveň posílil dolar a ropu.



K nervozitě na trzích přispívá i dvoudenní zasedání americké centrální banky (Fed), které začne v úterý. Očekává se, že centrální banka potvrdí připravenost začít zvyšovat úrokové sazby.



Analytik Michael Bucella ze společnosti BlockTower Capital, která se věnuje investicím do kryptoměn, ale optimismus neztrácí. Bitcoin se podle něj stále nachází "pevně v režimu růstu". Jde o mladou třídu aktiv a vyšší kolísavost na takovém trhu není příliš překvapivá, řekl serveru CNBC.



Šéf společnosti Horizon Mark Elenowitz se naopak domnívá, že bitcoin bude čelit těžkostem, dokud se nezmění makroekonomické podmínky. "Obecně řečeno, když se sazby zvýší, mohli bychom vidět více výprodejů zdánlivě rizikových aktiv, jako je bitcoin," řekl Elenowitz. Jeho firma poskytuje služby burzám cenných papírů.

Disclaimer: