Tuzemské firmy vstoupily do nového roku optimisticky, říká Petr Dufek

Podle dnes zveřejněných údajů statistického úřadu se v lednu zvýšila důvěra v české ekonomice, a to zejména díky zlepšení nálady na straně podnikatelského sektoru. Pozitivní hodnocení vyplývá především z očekávaného zvýšení poptávky v průmyslu, ve stavebnictví i ve službách.



Průmyslové podniky očekávají vyšší výrobu, export i zaměstnanost v následujících třech měsících a za na největší brzdu růstu pro ně zůstává nedostatek materiálu či komponent. I když se vyhlídky poptávky výrazně zlepšily, zůstává pro firmy nedostatečný zájem druhou nejvýznamnější překážkou růstu, na třetím místě je to pak nedostatek zaměstnanců trápící asi pětinu firem.



Výrazně optimističtěji hledí do blízké budoucnosti i stavební firmy. Předpokládají výrazné oživení poptávky, nicméně v růstu jim stále brání nedostatek pracovníků. A problémem začíná být i nedostatek materiálu.





Mírný optimismus panuje po opadnutí páté vlny koronaviru také ve službách, nicméně poptávka zůstává hlavní brzdou pro fungování asi čtvrtiny firem, i když její vyhlídky v tuto chvíli firmy hodnotí příznivěji než na konci loňského roku.

Očekávaný růst poptávky napříč odvětvími jde v ruku v ruce se zájmem nabírat nové pracovníky. Zájem o nové zaměstnance je nejsilnější v průmyslu a ve stavebnictví, zatímco ve službách se zůstává poptávka v tomto případě neměnná.



Hlavním závěrem lednového průzkumu však není pouze očekávaný růst poptávky, ale také další zvyšování cen. Přesvědčení firem o nutnosti zvyšovat ceny se opět zvýšilo, v průmyslu a ve stavebnictví dokonce na nová maxima od začátku roku 2003. Ve službách i obchodu možná tato očekávání mírně polevila, avšak stále se drží na dohled nedávných rekordních hodnot.