Jak se mění investiční prostředí a kdo uspěje na akciovém trhu podle Jima O'Neilla

Po třiceti letech se opět živě hovoří o peněžní nabídce a zlaté časy si prožívají nástupci Miltona Friedmana. Po celém světě totiž dochází k „monetárnímu růstu“, tempo hospodářského růstu se pohybuje nad potenciálem, zvyšuje se inflace a rostou ceny akcií. Což je v souladu s tím, co by se v takové situaci mělo dít. Pro CNBC to uvedl bývalý ředitel Asset Management Jim O'Neill.



Na dotaz týkající se růstu výnosů amerických vládních obligací ekonom připomněl období let 1993 a 1994, kdy se výnosy zvyšovaly po delší dobu. Pokud by se mělo něco takového opakovat, je to mimo jiné hrozba pro akcie kvůli jejich současným vysokým valuacím, míní ekonom. Rozhodující je přitom vývoj inflace a toho, jak na ni bude reagovat Fed. Mimo jiné jde podle O'Neilla o to, aby její výše nezačala výrazně doléhat na reálné příjmy.



Ekonom byl tázán na nedávná slova amerického prezidenta Bidena, který řekl, že boj s inflací je zodpovědností Fedu. Nedal tím Biden Fedu na politické úrovni zelenou k tomu, aby začal znatelně utahovat svou politiku? O'Neill míní, že ano a podobné je to podle něj ve Velké Británii. I zde dosahuje inflace vysokých hodnot a podle ekonoma kvůli ní ministr financí vybízí Bank of England ke zvedání sazeb.



Britská ekonomika nyní čelí fiskálnímu utahování, a pokud by se k tomu přidala monetární kontrakce, „není to nejlepší recept na udržitelný růst,“ dodal ekonom k situaci v jeho zemi. Odpovídajícím způsobem pak podle něj již reaguje výnosová křivka, protože se začíná zplošťovat. A obavy jsou prý znát i na britském akciovém trhu. Jak by se k podobnému prostředí měli akcioví investoři stavět?



O'Neill míní, že v současné době by skutečně zkušení investoři mohli dokázat, že jsou schopni vydělávat více, než nabízí celý trh. Nacházíme se totiž podle něj v prostředí, které nahrává výběru konkrétních odvětví a firem. Jinak řečeno, končí období, kdy byla aktiva na finančních trzích povětšinu času hodně zkorelovaná kvůli „štědré monetární a fiskální politice“. Období této štědrosti končí, na což reaguje ekonomický růst a klesají zmíněné korelace.



Podle ekonoma se stimulace nevrátí ani v případě, že inflace bude pod kontrolou. „Musíme se někdy v budoucnu vrátit k pozitivním reálným sazbám,“ míní O'Neill s tím, že takový obrat bude tlačit dolů ceny zejména těch aktiv, které nejvíce těžily z uvolněných monetárních a fiskálních podmínek. Sem podle něj mohou mimo jiné patřit i kryptoměny a aktiva spojená s blockchainem. Na akciovém trhu pak podle ekonoma uspějí ti, kteří rozpoznají firmy s udržitelným byznys plánem a firmy bez něj.



Zdroj: CNBC