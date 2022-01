Přichází velký spotřební boom, říká ekonom Morgan Stanley

Podle nové analýzy od může v americké ekonomice přicházet velký boom. Tuto tezi na CNBC vysvětloval ekonom banky Vijay Chandar, který zmínil i megatrendy související s tímto boomem.



V současné době vyšší inflace se v souvislosti s růstem mezd hovoří zejména o mzdových spirálách a o tom, jak by tento růst mohl přidat k již tak dost vysokému tlaku na růst cen. Ekonom ale poukázal na to, že vyšší mzdy zvyšují „finanční kapacitu“ amerických domácností, a to způsobem, který možná nebyl v moderní historii ještě zaznamenán. K tomu se přidává demografický vývoj – mileniáni totiž stárnou a z toho může těžit řada odvětví.



Následujících několik měsíců může být podle ekonoma věnována pozornost tématům, jako je slábnutí fiskální stimulace. Nicméně v delším období je rozhodující právě finanční síla domácností a popsaný demografický vývoj. Jde o megatrendy, které by měly vést k boomu americké ekonomiky. Projeví se tak například to, že mileniáni preferují spotřebu orientovanou na zážitky před spotřebou zboží. S tím, jak dojde ke „skutečnému otevření ekonomiky“, pak mohou být zajímavým investičním tématem sektory související s trávením volného času.



Stárnoucí generace babyboomu by popsaný efekt mohla posílit tím, že i ona se bude více orientovat na cestování a na trávení volného času obecně. V souvislosti s mileniány by pak měly prosperovat i společnosti, které nabízejí prodej způsobem vyhovujícím této generaci. Což je zejména prodej přes internet a jeho různé varianty a těžit by z toho měly firmy, které jsou přímo v kontaktu se zákazníkem, i ty, které poskytují infrastrukturu.



V neposlední řadě by pak měly být atraktivní i sektory napojené na trh s bydlením. Data také podle ekonoma ukazují, že nejvyšší výdaje mají čtyřicátníci a padesátníci, což bude v následujících letech v USA silná věková skupina. Tudíž jde o další faktor, který by měl přispívat k dlouhodobému spotřebitelskému boomu. Chandar pak zmínil i očekávaný růst porodnosti v USA, který by se také měl pozitivním způsobem promítnout do spotřeby domácností. Následující graf ukazuje její historický vývoj:





Na závěr ekonom zmínil, že podmínky, na kterých může stát spotřebitelský boom americké ekonomiky, tu již delší dobu nebyly. Naposledy někdy v osmdesátých a devadesátých letech. Současné prostředí je pak dobrým základem pro to, aby se situace na této rovině zopakovala.



Zdroj: CNBC