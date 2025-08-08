Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ČSÚ potvrdil zpomalení inflace v červenci, potraviny dál zdražují

ČSÚ potvrdil zpomalení inflace v červenci, potraviny dál zdražují

08.08.2025 10:38
Autor: ČTK

Inflace v Česku v červenci mírně zpomalila na 2,7 %, přesto si domácnosti výrazně připlácely za potraviny. Meziměsíčně ceny vzrostly o půl procenta, přičemž nejvíce zdražily základní potraviny jako mléko, vejce či káva. Naopak pohonné hmoty a energie meziročně zlevnily. Český statistický úřad potvrdil předběžný odhad a upozornil na výrazné rozdíly mezi vývojem cen zboží a služeb.

Spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 2,7 procenta, inflace tak zvolnila proti červnu, kdy dosáhla letošního maxima 2,9 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny zvýšily o 0,5 procenta, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad z úterý. Víc než před rokem platili lidé hlavně za potraviny, i když jejich zdražování proti červnu zpomalilo. Meziročně zlevnily především pohonné hmoty.

"Červencové mírné zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především cenami potravin. Ty oslabily svůj meziroční růst a oproti loňskému červenci byly vyšší zhruba o pět procent. Meziměsíčně dokonce o 0,7 procenta klesly," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. V červnu byl meziroční růst cen potravin zhruba o jeden procentní bod rychlejší.

Potraviny a nealkoholické nápoje v souhrnu meziročně zdražily o 5,2 procenta. Ceny vajec vzrostly o 30,3 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 30,6 procenta, kávy o 29,6 procenta a kakaa o 29,4 procenta. Máslo zdražilo o 15,3 procenta, čokoláda a čokoládové výrobky o 14,1 procenta a drůbeží maso o 6,6 procenta.

Lihoviny proti loňskému červenci zdražily o 3,6 procenta, víno o 0,5 procenta a tabákové výrobky o 7,2 procenta. Naopak pivo zlevnilo o 0,9 procenta.

Ceny pohonných hmot se meziročně snížily o 8,8 procenta, elektřina zlevnila o čtyři procenta a zemní plyn o 7,9 procenta. Zdražilo naopak nájemné o 5,6 procenta, vodné o 4,2 procenta, stočné o 3,7 procenta a teplá voda o 4,1 procenta. Náklady vlastnického bydlení se zvýšily o 4,9 procenta, zejména kvůli růstu cen nemovitostí.

Ceny rekreačních a kulturních služeb se zvýšily o 5,7 procenta. Za dovolené s komplexními službami lidé platili o pět procent víc než před rokem. Stravovací služby zdražily o 4,5 procenta, ubytovací služby o 6,8 procenta. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,4 procenta a ceny služeb o 4,8 procenta.

Ve srovnání s červnem ceny zboží klesly o 0,2 procenta, ceny služeb vzrostly o 1,4 procenta. Zlevňovaly především potraviny, když ceny vajec klesly o 6,7 procenta, ceny másla o 3,6 procenta, ceny ovoce o 3,3 procenta a zeleniny o 2,7 procenta. Zdražily zejména dovolené s komplexními službami, a to o 22,6 procenta.


Čtěte více:

Eurostat: Inflace v EU v červnu zrychlila na 2,3 procenta, v ČR na 2,8 procenta
17.07.2025 11:55
Eurostat: Inflace v EU v červnu zrychlila na 2,3 procenta, v ČR na 2,8 procenta
Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v červnu zrychlil ...
Inflace v červenci nepřekvapila, ČNB podrží sazby stabilní
05.08.2025 9:48
Inflace v červenci nepřekvapila, ČNB podrží sazby stabilní
Spotřebitelské ceny v červenci vzrostly meziměsíčně o 0,5 %, což zname...
ČNB překvapila jestřábí prognózou
07.08.2025 16:01
ČNB překvapila jestřábí prognózou
ČNB dnes v souladu s naším očekáváním ponechala svou základní úrokovou...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.08.2025
17:33Zánik hodnotových akcií
16:21Z Měsíce rovnou na Nasdaq. Vesmírná IPO těží ze zájmu investorů
14:29Make Global Stocks Great Again! Americká cla vrací lesk zahraničním trhům  
13:56Ifo: Hospodářské oživení v Německu nadále brzdí nedostatek zakázek
12:47Perly týdne: Jistota poklesu sazeb a srpnová rally
11:42Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
11:41Zlato dostalo impuls k růstu, zatímco akciové trhy se na směru neshodnou  
11:23Američané nenakupují, přiznal šéf Crocs. Snížený výhled poslal akcie dolů o 30 procent
11:08Eichengreen: Polymarket ukazuje, jak Trump ovlivňuje očekávaný vývoj sazeb a inflace
10:51Nižší deficit, vyšší mzdy: ČNB upravila ekonomickou prognózu pro letošní rok
10:47RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
10:43Rusinko: Trh práce dále ochlazuje, míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 %
10:38ČSÚ potvrdil zpomalení inflace v červenci, potraviny dál zdražují
10:21Letní útlum náborů zvýšil nezaměstnanost za červenec, volná místa dál ubývají
9:05Rozbřesk: Koruna v reakci na ČNB prolomila úroveň 24,50 EUR/CZK
8:48CSG zamíří na burzu, Trump dosadil do Fedu svého ekonomického poradce a Tesla ruší projekt Dojo. Evropské futures jsou v zeleném  
7:40Podporou jsou ceny elektřiny, distribuce i prodej, říká po zlepšení výhledu ČEZ Martin Novák
07.08.2025
22:00Wall Street neudržela úvodní optimizmus  
18:24CSG údajně zvažuje vstup na burzu. Hlavním trhem Amsterdam, duální listing v Praze?  
17:43Lyft zveřejnil rekordní výsledky, nyní expanduje do Evropy  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Plug Power Inc (06/25 Q2)
Skechers USA Inc (06/25 Q2)
Tempus AI Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
Trump Media & Technology Group Corp (06/25 Q2)
10:00CZ - Nezaměstnanost
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět