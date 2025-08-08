Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace

RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace

08.08.2025 10:47
Autor: 

RMS Mezzanine, a.s.
IČ: 00025500

Společnost RMS Mezzanine, a.s. zveřejňuje vnitřní informaci, k nahlédnutí zde.



(komerční sdělení)
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.08.2025
17:33Zánik hodnotových akcií
16:21Z Měsíce rovnou na Nasdaq. Vesmírná IPO těží ze zájmu investorů
14:29Make Global Stocks Great Again! Americká cla vrací lesk zahraničním trhům  
13:56Ifo: Hospodářské oživení v Německu nadále brzdí nedostatek zakázek
12:47Perly týdne: Jistota poklesu sazeb a srpnová rally
11:42Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
11:41Zlato dostalo impuls k růstu, zatímco akciové trhy se na směru neshodnou  
11:23Američané nenakupují, přiznal šéf Crocs. Snížený výhled poslal akcie dolů o 30 procent
11:08Eichengreen: Polymarket ukazuje, jak Trump ovlivňuje očekávaný vývoj sazeb a inflace
10:51Nižší deficit, vyšší mzdy: ČNB upravila ekonomickou prognózu pro letošní rok
10:47RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
10:43Rusinko: Trh práce dále ochlazuje, míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 %
10:38ČSÚ potvrdil zpomalení inflace v červenci, potraviny dál zdražují
10:21Letní útlum náborů zvýšil nezaměstnanost za červenec, volná místa dál ubývají
9:05Rozbřesk: Koruna v reakci na ČNB prolomila úroveň 24,50 EUR/CZK
8:48CSG zamíří na burzu, Trump dosadil do Fedu svého ekonomického poradce a Tesla ruší projekt Dojo. Evropské futures jsou v zeleném  
7:40Podporou jsou ceny elektřiny, distribuce i prodej, říká po zlepšení výhledu ČEZ Martin Novák
07.08.2025
22:00Wall Street neudržela úvodní optimizmus  
18:24CSG údajně zvažuje vstup na burzu. Hlavním trhem Amsterdam, duální listing v Praze?  
17:43Lyft zveřejnil rekordní výsledky, nyní expanduje do Evropy  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Plug Power Inc (06/25 Q2)
Skechers USA Inc (06/25 Q2)
Tempus AI Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
Trump Media & Technology Group Corp (06/25 Q2)
10:00CZ - Nezaměstnanost
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět