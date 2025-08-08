Rusinko: Trh práce dále ochlazuje, míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,4 %

Nezaměstnanost v Česku v červenci vzrostla na 4,4 %, což je nejvyšší červencová hodnota od roku 2016. Podle Dominika Rusinka, hlavního ekonoma ČSOB Private Banking, za tím stojí kombinace sezónních vlivů a postupného ochlazování trhu práce, zejména v průmyslu. Počet volných pracovních míst klesá, zatímco počet uchazečů roste – a trend by měl pokračovat i ve druhé polovině roku.
Podíl nezaměstnaných dle metodiky MPSV vzrostl v červenci v souladu s naším očekáváním ze 4,2 % na 4,4 %. Meziročně je míra nezaměstnanosti vyšší od 0,6procentního bodu. Za nejvyšší hodnotu červencové míry nezaměstnanosti od roku 2016 stojí kombinace sezónních vlivů a plíživého ochlazovaní trhu práce, zejména poklesu zaměstnanosti v průmyslu.
Ke konci července evidoval Úřad práce 329 501 nezaměstnaných, což představuje nárůst o zhruba o 14 tisíc oproti červnu a více než 46 tisíc oproti minulému roku. Naproti tomu počet volných pracovních míst poklesl o přibližně tři tisíce na 95 553.
Pro červenec je typický sezónní nárůst nezaměstnanosti z důvodu registrace absolventů na úřadech práce a útlumu náborové aktivity ze strany podniků během letních měsíců. Tento efekt by měl pominout v srpnu a zejména v září, kdy má míra nezaměstnanosti tendenci klesat společně s opětovným oživením náborové aktivity.
Po očištění o sezónní vlivy míra nezaměstnanosti dále mírně vzrostla na 4,5 %. Pro letošní rok je typický výraznější nárůst míry nezaměstnanosti, než by odpovídalo tradiční sezónnosti. K ochlazování trhu práce přitom dochází již rok a půl, což je z našeho pohledu zpožděná reakce na ekonomický útlum, především ve zpracovatelském průmyslu. Tento trend bude pokračovat i ve druhé polovině letošního roku, kdy by odhadujeme zvýšení míry nezaměstnanosti na 4,7 %.