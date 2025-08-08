Rozbřesk: Koruna v reakci na ČNB prolomila úroveň 24,50 EUR/CZK

ČNB včera v souladu s naším očekáváním ponechala svou základní úrokovou sazbu na 3,5 %. Tento krok podpořilo všech sedm členů bankovní rady, jak na tiskové konferenci potvrdil guvernér Michl. Jeho doprovodná rétorika se opět nesla v jestřábím duchu, zdůrazňující potřebu přísné měnové politiky a omezeného prostoru pro nižší sazby.
Hlavním argumentem pro stabilitu sazeb byla podobně jako v červnu převaha proinflačních rizik. Jejich ohniskem je především jádrová inflace a zejména služby jako pohostinství nebo hoteliérství. Pro centrální banku je ale nepříjemný i pohled na nemovitostní trh. Příčiny rapidního růstu cen leží sice mimo její dosah, zdražující nájemné i vyšší náklady vlastnického bydlení ale budou dále prosakovat do spotřebitelské inflace.
Bankovní rada se zároveň rozhodovala na základě nové prognózy. Ta celkově přinesla jestřábí revizi. Výhled na inflaci byl pro tento i příští rok zvýšen o desetinu procentního bodu na 2,6 % a 2,3 %. V roce 2027 počítá ČNB s nárůstem na 2,5 %, pravděpodobně z důvodu zavedení systému emisních povolenek ETS II. Výrazně optimističtější je centrální banka ohledně růstu české ekonomiky – v roce 2025 i 2026 odhaduje +2,6 % (původně 2,0 %, resp. 2,1 %), zejména kvůli odeznění rizik spojených s obchodní válkou. V roce 2027 by pak měl růst dále zrychlit na 2,9 %.
V souladu s těmito revizemi je i vyšší implikovaná trajektorie úrokových sazeb. Ta nově indikuje nejprve mírný pokles úrokových sazeb a následně jejich opětovný nárůst. Oproti květnové prognóze je tak odhad 3M PRIBOR na konci roku 2026 vyšší o zhruba 0,6 p.b. na 3,5 %.
Celkově včerejší zasedání potvrdilo jen velmi malou ochotu bankovní rady jít s úrokovými sazbami dále směrem dolů. Ke konci letošního roku stále nevylučujeme ještě jednoho finálního ladění sazeb, byť pravděpodobnost této možnosti v čase spíše klesá. Pokud tedy nedojde k viditelnému zvolnění zvýšeného momenta jádrové inflace, na které znovu upozornil guvernér Michl, čeká nás delší období stabilních úrokových sazeb.
TRHY
Koruna
Česká koruna se včera posunula pod hranici 24,50 EUR/CZK v reakci na jestřábí vyznění včerejšího měnově-politického zasedání ČNB. Kromě doprovodného komentáře guvernéra Michla překvapila zejména prognóza, která očekává výrazně rychlejší růst tuzemské ekonomiky, ale hlavně také vyšší trajektorii úrokových sazeb. Korunu povzbudil i výsledek maloobchodních tržeb, které signalizují pokračující oživení spotřebitelské poptávky.
Dnes ráno bude zveřejněn finální výsledek červencové inflace, jejíž bleskový odhad činil meziročně 2,7 %, přesně na tržním koncensu. Z pohledu centrální banky bude klíčový vývoj momenta jádrové inflace, která by podle předběžných odhadů mohlo zlehka zvolnit.
Druhým důležitým číslem bude červencová nezaměstnanost, u které odhadujeme nárůst z 4,2 % na 4,4 %. Za nejvyšší úrovní červencové míry nezaměstnanosti od roku 2016 stojí kombinace sezónních vlivů a plíživého ochlazovaní trhu práce, zejména pokles zaměstnanosti v průmyslu.
Eurodolar
Na trh s eurodolarem se včera vrátila červencová nálada, obchodovalo se relativně klidně. Nové týdenní dávky v nezaměstnanosti byly víceméně v souladu s očekáváním (226 tis. oproti očekávaným 222 tis.) a trhy lehce dolů přehodnotily pravděpodobnost poklesu sazeb Fedu na zářijovém zasedání. Ta ale i tak zůstává 90%. Další velkou očekávanou událostí je americká inflace za červenec, která bude zveřejněna příští úterý.
Akcie
Americké akciové trhy včera vstoupily do předposledního obchodního dne tohoto týdne poměrně optimisticky, ale investorům postupně docházel dech. Hlavní indexy nakonec zavřely bez větších změn, když index S&P 500 a Dow Jones mírně poklesly, zatímco technologicky laděný Nasdaq zaznamenal růst.
Společnost Duolingo svým hospodaření v 2Q předčila očekávání analytiků na úrovni zisku i tržeb, a navíc k tomu přidala i zvýšený výhled pro další období. Akcie Duolingo, které v jednu chvíli rostly až o 35 %, nakonec rostly jen mírnějším dvojciferným tempem.
Na druhé straně společnost Eli Lilly sice představila solidní výsledky za 2Q, ale její nejistý komentář ohledně její nového léku na hubnutí vystrašil investory. Akcie Eli Lilly se tak propadly o více než 13 %.