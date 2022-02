Čína se zřejmě stane klíčovým hráčem na trhu s LNG. Rodí se noví konkurenti Shellu či Totalu?

Čínské firmy se v nadcházejících letech zřejmě stanou klíčovou obchodní silou na globálním trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG). Pomůže jim k tomu liberalizace v Číně a nedávno podepsané dlouhodobé smlouvy na rekordní odběr LNG od dodavatelů ze Spojených států. Informovala o tom agentura Reuters.



Dál do světa než jenom na čínský trh teď hledí nejen velké firmy, nad nimiž má kontrolu čínská vláda, například Sinopec a Sinochem Group, ale i ty soukromé, jako je ENN Natural Gas a China Gas. Všechny tyto podniky už se začaly připravovat a posilují obchodní týmy - v Pekingu, Singapuru i například v Londýně.



Expanze čínských firem na mezinárodní trh se zkapalněným zemním plynem přichází asi 20 let poté, co se Čína ve velkém stylu začala angažovat v obchodování s ropou. Čínské firmy tak budou konkurovat zavedeným globálním hráčům, jako je britská energetická společnost , francouzský těžební podnik TotalEnergies nebo nizozemská společnost Vitol, která je obchodníkem na komoditních trzích.



Globální trh, na který teď míří čínské firmy, se ale zvětšuje. Analytici předpokládají, že objem promptního trhu s LNG, tedy trhu k okamžitému dodání suroviny, do roku 2027 dosáhne asi 20 miliard dolarů (428 miliard Kč) ročně. To by byl proti roku 2020 nárůst na více než dvojnásobek.

Loňský dovoz LNG do Číny se zvýšil o 18 procent na rekordních 79 milionů tun. Země tak předstihla Japonsko na pozici největšího odběratele LNG. Jedním z faktorů, které stojí za vysokou poptávkou, je zotavení čínské ekonomiky z dopadů pandemie. Vliv ale má i reforma trhu s produktovody, která umožnila, že plyn může dovážet více firem.

Globální vývoz LNG letos dosáhl na rekordní maxima s tím, jak se zvyšují nákupy v Evropě:







Vedoucí divize LNG ve společnosti Vortexa Felix Booth přirovnává současný vývoj v Číně k dřívějším změnám v Japonsku. Společnost JERA, která je největším dovozcem LNG v Japonsku, se za posledních deset let přeměnila z významného koncového uživatele na vlivného hráče, který se na trzích s energetickými surovinami věnuje široké škále činností.



"Očekávám, že čínské státní ropné společnosti se transformují také tak, jenom rychleji. Umožní jim to příznivá situace na trhu dlouhodobých dodávek s možností flexibility odběru a růst poptávky po zemním plynu v Číně," řekl.



Objem kontraktů, které čínské firmy podepsaly s dodavateli ze Spojených států, by měl čínským obchodním společnostem zajistit dostatečné objemy LNG, aby mohly uspokojit poptávku v Číně a se zkapalněným zemním plynem ještě obchodovat i na globálním trhu, poznamenal jeden z obchodníků v Pekingu, kterého cituje Reuters.

Koncem loňské roku čínské firmy podepsaly smlouvy na dovoz více než deseti milionů tun LNG ročně s americkými společnostmi Cheniere Energy a Venture Global. Smlouvy počítají s možností dodávek zhruba do roku 2045 a dál a umožňují i flexibilitu v tom, na která místa bude náklad LNG směřovat.

Roční dovozy podle regionu:





Společnost Unipec, což je obchodní součást čínské státní společnosti Sinopec, se už teď s nizozemským Vitolem přetahuje o pozici největšího světového obchodníka s ropou. Unipec nyní posiluje své obchodní týmy v zahraničí. Dva specialisty na obchodování s LNG už firma přesunula z Pekingu do Londýna a třetího koncem loňského roku přidala k týmu obchodníků v Singapuru.



"LNG se teď na obratu společnosti Unipec podílí méně než desetinou, v budoucnu ale zajistí růst," poznamenal jeden z šéfů podniku, který si nepřál být jmenován, protože není oprávněn o těchto věcech mluvit s novináři.



Vliv společnosti Unipec je ale na trhu znát už teď. Zatím největší prodejní kontrakt, který firma uzavřela v lednu, částečně způsobil, že ceny LNG se na promptním trhu v Asii od začátku roku snížily asi o 36 procent. Firma nicméně zatím přidělila mnohem menší objem než předpokládaných více než 40 dodávek LNG, s nimiž na letošní rok původně počítala.



K růstu prodeje LNG z Číny by měla přispět i nová smlouva o dodávkách plynu potrubím z Ruska. Smlouvu podepsal čínský státní energetický kolos CNPC a očekává se, že LNG z tohoto zdroje se na trhu objeví v nadcházejících letech.