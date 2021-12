Ceny plynu by neměly mást. Energetická krize v Evropě ještě neskončila, říká analytik

Evropské ceny zemního plynu sice v posledních dnech klesají, neměli bychom se však nechat mýlit. Energetická tíseň, kterou v posledních měsících zažívá Evropě, bude trvat roky. Sázejí na to alespoň tradeři s termínovanými kontrakty, napsala agentura Bloomberg.

Prozrazují to ceny na promptním trhu, které za poslední týden klesaly podstatně víc než forwardové kontrakty. Tento rozsah pohybů může signalizovat, že flotila lodí s LNG, které míří do Evropy z USA a několik i z Asie, poskytne jenom krátkodobou úlevu, a ceny budou vysoko pořád až do března 2023.

Evropě hrozí energetická krize. Rusko omezuje dodávky, odstávky francouzských jaderných elektráren v nejchladnějších měsících roku přetěžují rozvodné sítě. Do Evropy sice plují lodě s nákladem LNG, osud trhu ale stále visí na schválení kontroverzního plynovodu Nord Stream 2. O něm se prezident Ruska Vladimir Putin domnívá, že by mohl pomoci zchladit letošní rally cen zemního plynu v Evropě. Ty letos narostly o více než 400 %.

“Evropský problém s plynem nemusí příští rok odeznít,” uvedl v dnešní analytické zprávě Andrew Hill, šéf evropských analýz zemního plynu v BloombergNEF. “Geopolitické problémy a rozhořčení s Ruskem, především ohledně plynovodu Nord Stream 2, Rusku rozšíří prostor pro omezení dodávek to Evropy v první polovině roku, a potenciálně mnohem déle,” uvedl.

Spotové ceny plynu klesly za minulý týden o skoro 40 procent, i když ztráty na forwardových kontraktech se zastavily na zhruba 30 procentech.

Dnes klesají evropské ceny plynu šestým dnem za sebou, což je nejdelší taková řada za déle než rok. Jedním z faktorů jsou již zmíněné tankery s LNG, které míří do Evropy a v britských terminálech se už dostávají do sítě:

Uzávěry průmyslových podniků a teplejší počasí zase brzdí spotřebu. Futures tak dnes ztratily 9, 7 %, i tak se ale pohybují na více než pětinásobku průměrné částky za posledních pět let.

Zdroj: Bloomberg