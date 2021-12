Ceny plynu v Evropě díky dovozu LNG už pět dní klesají, je to nejdéle za rok

Ceny zemního plynu v Evropě už pátým dnem klesají, což je nejdéle trvající pokles za více než rok. Přispívají k tomu výrazně vyšší dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států, které by podle analytiků mohly energetickou krizi v Evropě zmírnit. Cena termínového kontraktu na plyn s dodáním v lednu se tak dnes dopoledne snížila o více než osm procent na 98 eur (2450 Kč) za megawatthodinu (MWh), upozornila agentura Bloomberg. Před Vánocemi se poprvé vyšplhala nad 180 eur za MWh.



Do Evropy teď míří více lodí se zkapalněným zemním plynem z USA. To posiluje očekávání, že nové dodávky pomohou obnovit rovnováhu na trhu. Minulý týden ceny prudce rostly a posouvaly dosavadní rekordy v souvislosti s výrazným poklesem toku plynu z Ruska.

Obchodníci se zajímají také o to, zda je Rusko ochotné rezervovat si další kapacitu plynovodů, aby mohlo příští měsíc dodávat do Evropy více plynu. Ranní zpráva německého provozovatele plynovodní sítě Gascade z měřicí stanice Mallnow u polských hranic ukázala, že tok plynu je nadále zastavený.



Počet lodí, které z USA zamířily se zkapalněným plynem do evropských přístavů, se o víkendu zvýšil o třetinu. Tankery dosud směřovaly zejména do Asie, kde byli odběratelé ochotni za plyn platit více. Největší asijští odběratelé ale teď využívají plyn ze zásob, místo aby si pořizovali další. Změnu cílové desetinace na Evropu prošlo minimálně sedm tankerů s LNG, které měly původně namířeno do Asie.

Referenční ceny plynu v EU klesají pět dní za sebou:





Mírnější počasí, které se pro kontinentální Evropu předpovídá na příští týden, rovněž omezí poptávku po energii. Díky očekávané nižší spotřebě v úvodu nového roku včera a dnes klesají také kontrakty na německou elektřinu.

Trh ale zůstává nervózní, protože podle předpovědí mají teploty ve druhém lednovém týdnu klesnout hluboko pod normál.

Tradeři kromě toho sledují, zda je Rusko ochotno rezervovat si na leden kapacitu potrubních vedeních pro přepravu zemního plynu do Evropy. Podle Bloombergu se ale rozhodl se nerezervovat žádnou kapacitu, kterou Ukrajina v dnešní aukci kapacit na přerušitelné bázi na leden nabízela.

K 20. prosinci bylo při měsíční akci na pevné bázi na leden předběžně rezervováno 21 % prostoru. Ukrajinskou cestou nic z toho alokováno nebylo.

Zdroje: ČTK, Bloomberg