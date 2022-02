Tři trendy na ETF, které sledovat v roce 2022

Burzovně obchodované fondy (ETF) se těší mezi investory značné oblibě díky mnohým obchodním a strukturálním vlastnostem, jako je jejich likvidita, denní transparentnost, daňová efektivita atd. Přítoky v USA zakončily loňský rok v těsné blízkosti 1 bilionu dolarů. Jaké trendy můžeme na ETF čekat letos? Své predikce přináší David Mann, ředitel Global ETF Capital Markets u Franklin Templeton.

Transformace podílových fondů na ETF

Minulý rok byl rokem, kdy se slušný počet podílových fondů přeměnil na ETF, a to s největší pravděpodobností z nějaké kombinace důvodů vyčtených výše. Na ETF se loni převedlo 16 podílových fondů v celkovém objemu aktiv ve výši 37 miliard USD. David Mann si myslí, že se obě tato čísla se letos zdvojnásobí, a nebylo by pro něj překvapením, kdyby ETF, které dříve fungovala jako podílové fondy, letos překročila 100 miliard dolarů.



Globální dodavatelské řetězce opět vrhnou světlo na mezinárodní akciové investice



V posledních několika týdnech připadal na každý článek, který predikoval, že globální problémy s dodavatelskými řetězci mohou trvat o rok nebo dva déle, další, který říkal, že by se vše mělo vyřešit do letošního léta. Podat v tomto prostředí spolehlivý odhad budoucího vývoje je proto těžké.

Mnohé ze zemí, které slouží jako výrobní centra v rámci globálních dodavatelských řetězců (například Německo, Čína, Hongkong, Jižní Korea a Tchaj-wan) měly v loňském roce velmi rozdílné výnosy akcií. Čínské akciové trhy klesly téměř o 25 %, zatímco tchajwanské akciové trhy vzrostly o více než 25 %. Německé akcie mírně vzrostly a akcie z Hongkongu a Jižní Koreje mírně klesly. Možnost cílené expozice pomocí ETF na jednu zemi je tak ještě významnější. Pokud jde o výhled, měli bychom opět vidět významný rozptyl výkonnosti mezi ETF, která poskytují expozici na akciové trhy jedné země, domnívá se Mann.

Oblíbená udržitelnost a ESG

ESG a udržitelná ETF překročí podle Manna 200 miliard dolarů ve spravovaných aktivech a domnívá se, že ESG investování bude i nadále získávat na popularitě.



Co by mělo být součástí rozhodnutí o výběru ETF? David Mann se dívá na dva extrémy - indexovaná a aktivně spravovaná ETF. Pokud je vaším cílem pouze expozice na daném trhu, pak má smysl indexové ETF s nejnižšími náklady. Na druhém konci spektra, pokud hledáte konkrétní filozofii pro své portfolium, pak jsou skvělou volbou aktivně spravovaná ETF (a poplatky za správu jsou v tomto případě relativně méně důležité).



Také u ESG můžete najít přidanou hodnotou na ETF. Existují nízkonákladové indexové ESG fondy, které poskytují širokou tržní expozici s přikloněním se k ESG, ale i aktivně vybírané ESG akcie. Vzhledem k tomu, že možností na obou koncích spektra neustále přibývá a investoři oceňují, že mohou udržovat diverzifikovanou expozici na ESG, zdá se, že je toto prostředí zralé pro významný nárůst aktiv.



Rok 2021 skončil s aktivy v hodnotě přibližně 126 miliard USD v udržitelných ETF (která zahrnují ESG i ne-ESG fondy), přičemž za loňský rok přibylo 38 miliard USD. Podle Davida Manna v roce 2022 toto číslo snadno překonáme a rok uzavřeme výrazně nad 200 miliardami USD.

Zdroj: Franklin Templeton