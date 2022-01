Do ETF loni natekly rekordní peníze. Jak to expert vidí letos?

Globální burzovně obchodované fondy (ETF) přilákaly loni od investorů rekordní objem peněz. Přiteklo do nich 1,22 bilionu dolarů, o zhruba 71 procent více než v předešlém roce. Investorům přibývaly v rozvahách hotové peníze, které posílali právě do nízkonákladových investičních produktů.

Největšími příjemci těchto peněz byla americká ETF, do kterých zamířilo 901 miliard. Evropská a asijská ETF přilákala investice v řádu 190, respektive 88 miliard dolarů.

Podle Alana Kellyho, globálního šéfa pro ETF v Apex Group souvisí větší tok peněz do ETF mimo jiné s jejich nižšími náklady a transparentností v porovnání s tradičními vzájemnými fondy. I díky oblíbenosti těchto nástrojů vypustily fondové domy do světa loni zhruba 1334 nových ETF, více než dvojnásobek počtu za rok 2020.

Globální akciová ETF loni dodala návratnost 14,8 % ve srovnání se ziskem 11,6 %, kterého dosáhly akciové podílové fondy. Zisky svých protějšků na straně podílových fondu překonala take komoditní a akciová ETF. Rozpad ETF podle tříd aktiv z hlediska návratnosti ukazuje tento graf:

„Aktivní správci aktiv stále více používají ETF k tomu, aby získali dlouhodobou expozici na megatrendy ve svých strategických alokacích,“ domnívá se Denis Panel z BNP Paribas Asset Management. Příliv peněžních prostředků do globálních ETF a podílových fondů za roky 2021 a 2020 (rozpd podle tříd aktiv) je vidět níže.

ESG trend

Podle údajů společnosti Refinitiv nateklo do globálních ETF zaměřených na ESG loni 119,4 miliardy dolarů. V roce 2020 to bylo jenom 79,3 miliardy.

Čisté nákupy do fondu Vanguard 500 Index Fund ETF (VOO.P) a do fondu Vanguard Stock Market Index Fund ETF dosáhly loni 40 miliard dolarů u každého. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.P) přilákal od investorů 37,5 miliardy dolarů. V dalším grafu se můžete podívat, do kterých globálních ETF přitékaly loni peníze nejvíce:

Ze statistik obchodování klientů Patria Finance vyplývá, že "étéefka" SPDR S&P 500 ETF TRUST (ticker SPY) a Vanguard S&P 500 ETF (ticker VOO) jsou dlouhodobě nejvyužívanějšími ETF pro investice do širokého amerického akciového indexu S&P 500.

Zajímavá je pochopitelně otázka, jak to bude s ETF letos.

Svůj pohled, a především prognózu pro ETF na tento rok, nabízí Jason Xavier, který ve společnosti Franklin Templeton šéfuje oddělení ETF kapitálových trhů pro oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky. A jak sám přiznává, jeho prognóza je z evropské perspektivy.

Předpověď první: Relativně největší přírůstek v objemu spravovaných aktiv zažijí ETF orientovaná na dluhopisy s kratšími splatnostmi. Protože trh letos očekává zvyšování úrokových sazeb, mnoho investorů se bude pravděpodobně přenastavovat na krátký konec výnosové křivky. ETF s krátkou durací tak podle mínění tohoto experta pravděpodobně co do výkonnosti překonají ETF, která sledují pevné výnosy s delší durací.

Předpověď druhá: ETF spojená s ekologickou, společenskou a podnikovou udržitelností a zodpovědností (ESG) budou opět narůstat a objem aktiv v jejich správě se letos zdvojnásobí.

Vítr do plachet by jim mohlo dodat zavedení nové regulace Evropské unie, která se týká zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb (SFDR). Větší zájem by prý investoři mohli mít o ta ETF, která budou v souladu s článkem 9 v klasifikaci vymezené tímto unijním předpisem.

Článek 9 se vztahuje na takzvané „tmavě zelené“ fondy. Konkrétně nařízení hovoří o finančních produktech, které vyslovené sledují cíl udržitelných investic (ať už s indexem jako referenční hodnotou, nebo bez) nebo snížení emisí uhlíku. Požadavky na informační povinnost jsou u nich přísnější. Ustanovení by mělo být účinné od letošního 1. ledna.

Na straně pevných výnosů pak expert předpokládá, že EU vydá během příštích čtyř let zelené dluhopisy za více než 200 miliard EUR. Na straně akciových ETF pak zřejmě letos lví podíl v nově přiteklých penězích seberou produkty, kde bude patrnější příklon ke kvalitě.

Předpověď třetí: Problémy v globálních dodavatelských řetězcích zůstanou v popředí zájmu mnoha firem, které závisejí na dovozu za zahraničí. Dalším faktorem jsou rostoucí náklady související s přepravou po světě. Výroba se pořád soustředí velkou měrou hlavně v rozvíjejícím se světě a dodavatelské řetězce jsou pořád silně závislé na Číně, Jižní Koreji a Tchaj-wanu.

Problém může trvat několik let, podle některých názorů už ale letos začneme zažívat návrat k normálu. Podle Xaviera budou letos rozvíjející se jednotlivé exportní trhy překonávat ty trhy, které mají menší zaměření na klíčový vývoz. S tím může narůstat také objem aktiv svěřených do s tím souvisejících fondů ETF.

Zdroje: Reuters, Franklin Templeton, epravo.cz, https://eur-lex.europa.eu/