Loňský rok byl pro ETF rekordní. Co přinese ten letošní?

Ben Johnson, šéf výzkumu burzovně obchodovaných fondů (ETF) u Morningstar, v rozhovoru shrnuje minulý rok z pohledu ETF. Rok 2021 byl totiž hned z několika ohledů rekordní. Přinesl obrovské toky peněz do těchto fondů, vznikl nejvyšší počet nových ETF a také jsme byli svědky toho, že se podílový fond překlopily do ETF. Jaké vyhlídky má Johnson na rok letošní?



Zaprvé rok 2021 přinesl burzovně obchodovaným fondům rekordní toky. „Do konce listopadu jsme viděli čistý přítok nových peněz do ETF 794 miliard dolarů. To absolutně rozdrtilo předešlý rekord z předchozího roku, který byl 505 miliard dolarů,“ uvádí Johnson. Pro zajímavost, hranici 505 miliard dolarů na toku peněz překonal trh s ETF letos již v červenci.



Dalším rekordem byl loni počet nových ETF, která se objevila na trhu. Zatímco v roce 2020 jich bylo vydáno přes 300, loni to bylo přes 400. Už „v roce 2020 jsme viděli, že počet nových ETF poprvé překonal počet nových podílových fondů“ a loni „se tato propast ještě zvětšila“, říká Johnson.



Také jsme byli svědky vůbec prvního překlopení podílového fondu do ETF. Oproti podílovým fondům totiž ETF nabízí stejné výhody, ale za nižší poplatky a s větší dostupností a dynamikou. „Skutečnost, že se ETF, stejně jako akcie, obchodují na burze a jsou šířeji dostupné i pro nižší investice, znamená širší počet investorů. Takže si myslím, že toto je trend, který bude pokračovat, a pravděpodobně se v dohledné době ještě zrychlí,“ domnívá se Johnson.



Pokud jde o to, která ETF kupují investoři nejčastěji, tak zde vítězí osvědčená jména. „Většina peněz teče do nejšířeji diverzifikovaných, nízkonákladových, daňově výhodných a extrémně likvidních burzovně obchodovaných fondů,“ říká Johnson. Vanguard Stock Market Index ETF VTI ukořistil až 5 % všech toků do ETF. To „je příkladem toho, že investoři velmi rádi vlastní velmi široké diverzifikované portfolio akcií za tak malý poplatek, jaký je ještě v lidských silách, a opět potvrzují, že nudné je často nejlepší,“ pokračuje Johnson.

Co po roce plném rekordům čekat letos? Podle Johnsona to záleží i na tržním prostředí, které bylo loni velmi příznivé. Dosavadní trend by proto mohl ohrozit nepříznivý vývoj na trzích. „Ale myslím si, že ETF zaznamenají vůči podílovým fondům abnormální růst. Myslím, že bude přicházet stále více nových ETF… a že většina peněz i nadále poteče do široce diverzifikovaných, nejužitečnějších a nejpoužitelnějších ETF, do těch, která prospívají mnoha různým typům investorů, kteří chtějí investovat, aby si naplnili své dlouhodobé cíle," uzavírá Johnson.

Zdroj: Morningstar