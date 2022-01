Jak investovat do S&P 500 snadno? V Patrii bušit do stolu nemusíte

Klíčový index pětistovky amerických akcií S&P 500 je nezřídka uváděn jako jeden z efektivních cílů pasívního i aktivního investování. Názor dlouhodobě a opakovaně sdílí také respektovaný investor Radovan Vávra, naposledy právě v podcastu Ve Vatě, kde můžete slyšet také o nás, brokerovi Patria Finance i službě srozumitelného investování indigo. Chcete investovat do S&P 500? Bouchněte v bance do stolu a řekněte, že to chcete a chcete a chcete, zaznívá také v podcastu. A my odpovídáme: u nás do stolu bušit nemusíte. Zde jsou cesty, jak s Patrií snadno a dostupně investovat do S&P 500. Od těch pro investora nejjednodušších a nenáročných po odvážnější.

Jak připomíná i článek Ve vatě díky S&P 500? Jak spořit na důchod pomocí amerických akcií na Seznam Zprávy, který na samotný podcast navazuje a kde se také dočtete o možnostech investování přes Patrii a indigo, S&P 500 je index. To znamená, že do něj nelze investovat přímo, je jen propočtem váženého průměru cen akcií v tomto indexu. Chceme-li do něj investovat, využijeme finanční instrument, který tento indexu sleduje nebo se rozhodneme investovat do jednotlivých akcií v indexu, což je poměrně časově i finančně náročné. Pro takovou investici do S&P 500 byste potřebovali nakoupit akcie pětistovky amerických firem a to ještě v poměru dle síly zastoupení dané firmy v indexu. Pro drobného investora neproveditelné. Právě proto jsou tu jako dostupnější a elegantní cesta ETF. Ty buď sledují index S&P 500 jako celek, nebo si z něj vybírají část třeba podle sektoru nebo některého ukazatele ocenění dané firmy. Zbytečně složité? Začněme tedy naopak jednoduše.

Ve vatě díky S&P 500? Jak spořit na důchod pomocí amerických akcií https://t.co/wbQnbjp1aV prostřednictvím @SeznamZpravy — Radovan Vávra (@BlanikZ) January 18, 2022

Indigo. Automatické investování pro každého

Především pro začínající investory či naopak jako zajímavý doplněk pro investory zkušené je postavena služba pasívního investování indigo. S indigem klient investuje do burzovně obchodovaných fondů (ETF) a skrze ně do akcií či dluhopisů. Algoritmus indiga nejprve sám najde optimální mix konkrétních ETF dle cílů investora, minimalizuje rizika a pak investici i vývoj na trzích neustále hlídá. Indigo umí samo zakročit, investici přeskupit a třeba i ponechat proměnlivou část v hotovosti, aby chránilo před růstem rizika a případnými ztrátami vlivem vývoje na trzích. Nad jeho fungováním bdí tým zkušených analytiků Patrie, kteří jeho kroky mohou v případě potřeby usměrnit. Více se dozvíte na https://indigo.patria.cz.

Jedním z oněch ETF, kterých je nyní v indigu 26, je éféefko ETF iShares Core S&P 500 USD (ticker CSPX) od emitenta BlackRock, investující právě do akciového indexu S&P 500.

Indigo je postaveno tak, aby klient na začátku investování řekl cíl, jak dlouho zamýšlí investovat a jak se staví k riziku a indigo téměř vše další dělalo za něj, zejména řídilo jeho investici tak, aby byla neustále v souladu s cílem jeho investování. Z toho vyplývá, že indigo řídí i složení portfolia z konkrétních ETF a klient sám si nemůže říci, že bude investovat zrovna a jen do CSPX. Jeho zastoupení v portfoliu roste u investorů s vyšší ochotou k riziku a vyšším zastoupením ETF, investujících do akcií oproti třeba dluhopisům. U odvážnějších investorů, kteří s indigem investují většinově do akcií, je průměrný výnos výrazně nad aktuální mírou inflace - od roku 2019 dosáhl 10,8 % za všechny rizikové profily1.

Investovat s indigem je možné od pouhé stokoruny a to díky takzvanému frakčnímu obchodování. Indigo umí koupit i zlomek celého éféefka, jehož jeden kus jinak stojí třeba stovky amerických dolarů nebo eur. Tím indigo zpřístupňuje investování skutečně každému. S indigem lze investovat pravidelně i jednorázově, v českých korunách s automatickým přepočtem do měny daného ETF. Poplatek je rovný pro všechny, 1 % z investované částky ročně.

Vyhledávané étéefko CSPX

Jedním z u Patrie nejvyhledávanějších a nejvíce obchodovaných ETF je právě i v indigu zařazené ETF iShares Core S&P 500 USD (ticker CSPX) od emitenta BlackRock. Za rok 2021 zhodnotilo CSPX dle dat agentury Bloomberg o zajímavých 31 procent. Pohled na dlouhodobou výkonnost dle Bloomberg ukazuje, že mezi lety 2011 až 2021 CSPX dosáhlo 353 procent proti 279 procentům samotného indexu S&P 500, do kterého CSPX investuje. Jak je to možné? „Kouzlo je z větší části v reinvestované dividendě, kterou dané ETF nese a zvyšuje o ni investovanou částku, tedy dividendu dlouhodobě reinvestujete,“ napovídá hlavní makléř Patria Finance Pavol Mokoš. Podobný je pohled na roky 2017 až 2021, kdy výkonnost CSPX byla 128 % proti 113 % u samotného indexu S&P 500, ukazují data Bloomberg.

Pravidelně už od 500 korun: Pravidelné investice s Patria Finance

Co když chci nakoupit jen a právě ETF, které investuje do indexu S&P 500? Zkuste se podívat na Pravidelné investice s Patria Finance. Více o nich se dozvíte na https://finance.patria.cz/etf. Patria do nich zařadila celkem 14 klienty a i začínajícími investory vyhledávaných ETF, do kterých lze investovat už od pouhých 500 korun měsíčně či 20 EUR a pro všechna tato ETF se vstupním poplatkem pouze 0,8 procenta. Stejně jako indigo umožňují Pravidelné investice nákup jen „kousku“ ETF díky frakčnímu obchodování. Investice do ETF, které si klient zvolí, probíhá měsíčně a automaticky, pokud má klient na účtu dost prostředků na nákup investice. Pokud ne, je na to předem upozorněn a pokud peníze nedoplní, nic se neděje a pravidelná investice se daný měsíc zkrátka neprovede.

Do pravidelných investic zařazená ETF naleznete v internetové obchodní aplikaci Patria Webtrader nebo také v mobilní appce Patria MobileTrader v záložce „Pravidelné investice“. Ukazujeme je také v tabulce níže, včetně jejich dlouhodobé výkonnosti.

Tabulka: Pravidelné investice s Patria Finance

Tabulku lze zvětšit kliknutím. Zdroj: webtrader.patria.cz, 19. 1. 2022

Do Pravidelných investic Patria vybrala ETF, investující do hlavních světových akciových indexů, ale i dluhopisů nebo zajímavých oblastí. V nabídce tak naleznete také ETF, investující do společností, vyplácejících dividendy, do automatizace a robotiky nebo do oblasti čisté energie.

Pro investice do indexu S&P 500 jsou to ETF iShares Core S&P 500 USD (ticker CSPX) a také další iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS (ticker IUES). První ETF je shodné s tím v indigu a přímo v USD. Druhé je zajištěno do měny EUR a rovněž reinvestuje dividendu a zvyšuje tak dlouhodobou návratnost investice.

Přímé nákupy ETF přes webovou či mobilní appku? U klientů vedou SPY nebo VOO

„V rámci přímého investování platí, že ETF patří k jeho nejjednodušším cestám a podobám. Pokud se investor cítí na přímý nákup celého konkrétního ETF, investujícího do indexu S&P 500, Patria mu k tomu dává desítky možností,“ poznamenává manažer péče o VIP klientelu v Patrii Jindřich Holčák. Ty ukazujeme v tabulce níže.

Tabulka: Přehled ETF, sledujících index S&P 500





Tabulku lze zvětšit kliknutím. Zdroj: webtrader.patria.cz, 19. 1. 2022



Ze statistik obchodování klientů Patria Finance vyplývá, že dlouhodobě nejvyužívanějšími ETF pro investice do akciového indexu S&P 500 jsou kromě ETF zmíněných výše CSPX a IUES také SPDR S&P 500 ETF TRUST (ticker SPY) a Vanguard S&P 500 ETF (ticker VOO). Jejich dlouhodobý vývoj ukazují grafy z obchodní platformy Webtrader níže. Obě ETF se od výše popsaných liší nikoli reinvestováním ale výplatou dividendy. I proto na grafech vidíme věrnější kopírování indexu S&P 500 bez onoho nadvýkonu díky reinvestici dividend u CSPX a IUES.

Graf: Dlouhodobý vývoj SPDR S&P 500 ETF TRUST





Graf: Dlouhodobý vývoj Vanguard S&P 500 ETF







U běžného nákupu celého ETF je hrazen nákupní poplatek ve výši cca 16,9 EUR/19,2 USD dle konkrétního ETF.

Pro odvážnější investory existují odvážnější podoby investice do indexu S&P 500, byť stále přes ETF. Jsou to například nástroje, které následují změnu hodnoty indexu S&P 500 s pákou, násobkem vývoje S&P 500. Daný nástroj například roste o dvojnásobek či naopak klesá o dvojnásobek pozitivní či negativní změny indexu S&P 500 v procentech.

Samostatnou kapitolou jsou pak ony investice do konkrétních akcií v indexu S&P 500. K těm dává Patria Finance jako přední tuzemský broker, spravující pro svých více jak 40 tisíc klientů, spravující jejich aktiva přesahující 60 miliard korun a realizující ročně pro své klienty obchody v řádech stamiliard korun, bezpočet možností.

Hlavní analytik: Amerika je na čele dlouhodobého růstu akcií

„Z pohledu dlouhodobého růstu akcií kráčí Amerika v čele a na tom se podle mě v dohledné době nic nezmění. Letošní výkon amerických akcií může být podprůměrný, ale měl by to být růst. Brzdou by navíc měly být jen některé sektory, které se valuačně dostaly příliš vysoko. Fluktuace na trhu budou vytvářet dobré příležitosti k nákupům,“ uzavírá hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk.



1 Je dobré připomenout, že investovat do cenných papírů je vhodné v řádu let a očekávaný výnos není garantovaný. Výnos 10,8 % byl průměrný výnos od 30. 12. 2019 do 7. 12. 2021 za všechny rizikové profily indiga a nejsou v něm zohledněny poplatky a daně.

Upozornění pro investory:

Tento dokument byl vytvořen týmem redakce Patria.cz ve spolupráci s analytickým oddělením společnosti Patria Finance, a.s., licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou.

Patria vycházela z důvěrných externích zdrojů, zejména databáze agentury Bloomberg. Patria však za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá.

Výše uvedené sdělení reaguje na zvýšenou mediální přítomnost tématu, jak investovat do amerického akciového indexu S&P 500 a nese charakteristiky investičního doporučení. Jeho účelem však není doporučit konkrétní transakci, ale uceleně a přehledně představit na jednom místě možnosti investování skrze Patria Finance a.s. do amerického akciového indexu S&P 500. Konkrétní ETF jsou uvedena v rovině taxativní (zařazení do konkrétní popisované služby Patria Finance a.s.) nebo z pohledu četnosti obchodování klienty Patria Finance a.s.

Sdělení nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku.

Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského zákoníku.

Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.

Čtěte právní upozornění týkající se prezentace investičních doporučení