Nakolik jsou zelená ETF skutečně zelená a nakolik prostě jen sledují trh

Na současném volatilním trhu mají největší burzovně obchodované fondy (ETF) v USA zaměřené na ESG horší výkon než široký akciový index S&P 500, přitom se od širokých benchmarkových indexů příliš neliší. Analytička Bloomberg Intelligence Shaheen Contractor se dívá na 3 největší ETF investující do ESG titulů.

ETF iShares ESG Aware MSCI USA (ticker ESGU), které má investovat do amerických společností s dobrými environmentálními, sociálními a správními charakteristikami, kleslo od začátku o 5,3 %, tedy o něco hlouběji než 4,6% pokles na S&P 500. Sedmnáct z 20 největších holdingů tohoto fondu v hodnotě 24,7 miliardy dolarů, v čele s technologickými akciemi, je ale shodných s těmi největšími z S&P 500. Rozdílem je, že podíly fondu v , Coca-Cole a Systems nahradily , Mobil a z amerického benchmarku.





Analýza Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ticker ESGV) ukazuje také zaměření na akcie technologických společností. Asi 20,8 % aktiv z tohoto ETF je zainvestováno do čtyř technologických akcií – Applu, , .com a Alphabetu. Pro srovnání, váha těchto čtyř předních amerických technologických společnostech je u indexu S&P 500 20,6 %. ETF společnosti Vanguard v hodnotě 6,2 miliardy USD kleslo od začátku roku o 6,5 %, což je téměř o 2 procentní body více než S&P 500.





Třetím největším fondem zaměřeným na ESG, který má označení ESG přímo v názvu, je iShares MSCI USA ESG Select Social Index ETF (ticker SUSA) společnosti . Tři největší podíly v tomto fondu jsou , a Alphabet a společnosti spojené s technologiemi představují téměř jednu třetinu z jeho hodnoty 4,1 miliardy dolarů.





Podle analytičky Bloomberg Intelligence Shaheen Contractor je z těchto tří fondů ETF ESGU svým složením nejvíce podobný indexu S&P 500. ESGV by neměl být porovnáván vůči indexu S&P 500, protože drží větší podíl akcií se střední a malou kapitalizací, uvedla analytička, a je tak vhodnější jej porovnávat s indexem Russell 3000, který od začátku roku klesl o 5,2 %, což je také méně, než o kolik klesl ESGV. ETF SUSA lze porovnat s indexem MSCI USA, který od konce prosince klesl o 5,7 %, zatímco SUSA ve stejném období klesl o 6,6 %.



Z pohledu ESG dává určitý smysl, že manažeři těchto fondů tíhnou k technologickým akciím. Společnosti jako , a .com byly mezi prvními společnostmi, které oznámily plány snížit do roku 2050 své emise na čistou nulu. například získal uznání od analytiků z BloombergNEF za stanovení cílů, které jdou nad rámec vlastních operací a týkají se širšího dopadu firmy na klima a společnost.



Nicméně většina investorů do ESG ETF by pravděpodobně uvítala, kdyby se manažeři těchto fondů zaměřovali na dodržování nejlepších zásad environmentálního, sociálního a podnikového řízení, než aby jednoduše hledali způsoby, jak se příliš neodchýlit od benchmarkových akciových indexů.



Jsou ESG ETF předražená? Podle analytičky lze najít rozumně naceněná ETF podle expozice na ESG a účtovaných poplatků. Ale „ESGU vyniká jako strategie, která nabízí nízké úrovně expozice na ESG s relativně vyššími poplatky, což z něj dělá odpadlíka tohoto sektoru,“ řekla Contractor.



Zelená politika přitom bude důležitým faktorem i například kvůli nové reportovací povinnosti pro banky, upozorňují analytici Patrie ve svém Investičním výhledu. Evropské banky mají už od tohoto roku pravidelně poskytovat informace o ESG rizicích, resp. své expozici na ekonomické aktivity podle taxonomie. Je třeba počítat s tím, že vliv tohoto tématu na trhy v nejbližších letech výrazně naroste.



Zdroj: Bloomberg, Patria