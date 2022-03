Perly týdne: Bill Miller po 35 letech nadvažuje energetiku, Musk chce v Tesle odbory, retail se vrací na trh

Elon Musk prudce otáčí a zve do Tesly odbory, chce oddělit divizi elektromobilů a podle jeho bývalého ředitele půjdou stejnou cestou i další automobilky. Retailoví investoři po desetiletích opět zvyšují podíl na trhu a veterán hodnotového investování Bill Miller hovoří o svých aktuálních investicích.

oddělí divizi elektromobilů: oznámil, že hodlá oddělit svou divizi elektromobilů. Tento „split“ chválil na CNBC Mark Fields, který pracuje pro TPG Capital stál v čele této automobilky. Podle něj je to také jedna z největších reorganizací, kterou kdy provedl. Výsledkem by měla být větší transparentnost, lepší vedení divize, alokace kapitálu a v neposlední řadě větší zájem investorů. Od příštího roku by měl již vykazovat zvlášť výsledky pro svůj tradiční byznys a pro elektromobily.

Tento krok by Fordu podle experta mohl přinést i schopnost vydávat zelené dluhopisy, které by mohly být levnější než tradiční financování. A Fields míní, že další firmy v odvětví půjdou také touto cestou. prý také vnímá, že konkurence má v elektromobilitě náskok. A nová struktura sebou ponese nutnost spolupráce mezi jednotlivými divizemi tak, aby z toho těžily všechny, což bude podle experta mimo jiné vyžadovat správně nastavený systém odměn.

Retailoví investoři opět zvyšují podíl na trhu: v následujícím obrázku ukazuje strukturu vlastníků amerických akcií. Podíl domácností se dlouhodobě zmenšoval, z více jak 90 % na přelomu čtyřicátých a padesátých let se dostal až na cca 30 % v roce 2010. Pak se ale opět začal zvyšovat spolu se znatelným růstem významu pasivních ETF. Řadu let také roste podíl zahraničních investorů, opak platí o aktivních a penzijních fondech:

Miller o svých investicích: Bill Miller je „veteránem hodnotového investování“, stojí v čele společnosti Miller Value Partners a na CNBC mimo jiné hovořil o svém pohledu na další vývoj americké monetární politiky. Fed si je podle něj již jednoznačně vědom, že se nachází „za křivkou“. Tedy že reaguje se zpožděním na vývoj inflace. Další kroky a to, kolikrát Fed letos zvedne sazby, budou podle investora záviset na datech přicházejících z ekonomiky.

Miller se podle svých slov doposud domníval, že Fed zvedne letos sazby pětkrát, obavy z inflace přitom investor nemá zase tak velké. Poukázal i na inflační očekávání, která se podle něj v pětiletém horizontu pohybují kolem 3,2 % a to z historického hlediska není žádný extrém, spíše standard. K tomu expert dodal, že například podle společnosti Cleveland Steel by příští rok měly klesnout ceny oceli. „Celková inflace je nyní problémem, je jím i pro americké domácnosti, ale myslím si, že v následujících letech bude klesat“, uvedl Miller. Důraz by podle něj měl být kladem ne na aktuální čísla, ale na očekávání.

Akciový trh výrazně oslabil, podle investora se sice stále nedá říci, že by akcie v USA byly levné, ale příležitosti se díky korekci objevují. Kde? Miller v této souvislosti zmínil , který jeho firma vlastní dlouhodobě. Na jaře pak MVP poprvé za 35 let nadvážila ropné akcie, které jsou „velmi levné“. Další příležitosti by měly být ve stavebnictví, MVP zde podle Millera drží významné pozice například na společnosti Taylor Morrison. Ta se obchoduje za čtyřnásobek letošních zisků, přitom provádí odkupy a má vysokou návratnost kapitálu.

Během dvou let zpátky do roku 2006: Liz Ann Sonders poukazuje v následujícím grafu na to, že před pandemií tvořila spotřeba zboží v USA asi 31 % celkové spotřeby. Následně se ale tento podíl zvýšil na 35 %, což „v podstatě během dvou let zvrátilo vývoj, který nastal po roce 2006“. Tato výrazná změna struktury poptávky přitom bývá zmiňována jako jeden z důvodů vysoké inflace, protože nabídková strana ekonomiky není schopna na takovou změnu dostatečně rychle zareagovat.

Odbory v Tesle: Yahoo Finance si všímá toho, že Elon Musk může v Tesle otevírat dveře odborům. Musk přitom po dlouhou dobu odbory ve své společnosti odmítal, nyní informoval, že „Tesla nebude dělat nic proto, aby je zastavila“. Podle Yahoo se zaměstnanci továrny v Kalifornii pokoušeli vytvořit odbory již před lety, ale firma jim pohrozila, že pokud budou pokračovat, ztratí odměny ve formě akciových opcí. Dokonce je prý v této souvislosti „vyslýchala“. Musk pak v reakci na tlaky odvětvové odborové centrály UAW například uváděl, že odměny v Tesle jsou nejvyšší mezi automobilkami.

V tuhle chvíli není jasné, proč Musk otočil, Yahoo zmiňuje problémy s regulátory. Či to, že americký prezident ve svých projevech a zprávách soustavně odmítá zmínit Teslu i přesto, že jeho vláda se snaží posunout americkou ekonomiku směrem k obnovitelným energiím a elektromobilům. V neposlední řadě může podle Yahoo hrát roli snaha Tesly zajistit si dostatečný počet a kvalitu zaměstnanců v době, kdy jich je na trhu znatelný nedostatek.