Západ musí odpojit ze systému SWIFT všechny ruské banky, říká Británie. Tamní burza odpojila ruské firmy

Západ by měl pracovat na odstřižení všech ruských bank od komunikačního systému SWIFT, který je klíčový pro hladké mezinárodní transakce. Při setkání se svými pobaltskými protějšky v Litvě to podle zpravodajské společnosti BBC řekla britská ministryně zahraničí Liz Trussová. Zatím je naplánované odpojení sedmi ruských bank, přičemž mezi nimi není Sberbank, největší ruský bankovní ústav. Londýnský burza pozastavila obchodování s akciemi ruských firem.



"Spolupracovali jsme se Spojenými státy, Evropskou unií a (skupinou vyspělých ekonomik) G7, abychom zablokovali prostředky pro Putinovu válečnou mašinérii... musíme zajít dál," řekla šéfka britské diplomacie. Kromě rozšíření zákazu využívat SWIFT je podle ní potřeba omezit závislosti na plynu a ropě z Ruska. "Musíme zajistit, že ruská ekonomika je ochromená a tím pádem nemůže dál podporovat (ruského prezidenta Vladimira) Putina a válečnou mašinerii," řekla.



Plán vyloučit vybrané ruské banky ze zmíněného systému, který tvoří jakousi kostru globálního obchodu, ohlásili lídři Británie, EU, USA a Kanady o víkendu. Unijní sedmadvacítka pak ve středu zveřejnila seznam sedmi bank, kterých se má opatření dotknout. Je na něm i druhá největší ruská banka VTB. Systém SWIFT, který má centrálu v Belgii, uvedl, že vybrané subjekty odpojí 12. března. Úplné odstřižení Ruska od bankovní sítě by přinejmenším zkomplikovalo platby za ruské dodávky plynu a ropy, což je pro některé evropské země problém.



Britská vláda na začátku ruské invaze na Ukrajině sklízela kritiku za to, že údajně zavedla relativně slabé sankce. Následně Londýn začal volat po využití SWIFTu k potrestání Moskvy, zatímco Německo nebo Itálie takovýto postup zpočátku nepodporovaly.



K odpojení celého ruského bankovnictví od systému dnes vyzval i europoslanec Guy Verhofstadt, podle kterého jsou unijní sankce příliš pomalé a omezené. Na twitteru při tom sdílel komentář webu Eurointelligence, podle něhož vyloučení sedmi ruských nepředstavuje skutečné sankce. "Zákaz vstoupí v platnost až za deset dní, což umožní Rusům reorganizovat svůj bankovní systém a pravděpodobně přesměrovat platby přes banky, které nejsou sankcemi zasažené," píše se v článku.

Ministři EU včera konstatovali, že EU by měla rozšířit protiruské sankce i na kryptoměny. Obchodování s nimi v současnosti umožňuje Rusku část opatření obcházet. Prezident USA Joe Biden již včera uvedl, že nevylučuje možnost přerušit dovoz ropy z Ruska.

Ruská odveta

Rusko přestane dodávat do Spojených států raketové motory v odplatě za sankce, které Washington uvalil na Moskvu kvůli útoku na Ukrajinu. Dnes to oznámil šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin. Rusko se také nebude starat o servis raketových motorů, které už dříve prodalo USA.



"V situaci, jaká panuje teď, nemůžeme dodávat Spojeným státům naše nejlepší raketové motory. Ať si létají s něčím jiným, třeba na koštěti," řekl Rogozin v ruské státní televizi.



Podle Rogozina Rusko dodalo do Spojených států od 90. let 122 dvoukomorových raketových motorů RD-180, z nichž 98 bylo použito pro rakety Atlas.



Rusko už dříve oznámilo, že kvůli západním sankcím přerušuje spolupráci s evropskými partnery na vesmírných startech z Kourou ve Francouzské Guyaně. Moskva také žádala garance od britské společnosti OneWeb, že její satelity nebudou využity k vojenským účelům. OneWeb, v níž má podíl britská vláda, dnes oznámila, že ruší všechny starty z ruského kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Většinu jejích satelitů vynesly na oběžné dráhy ruské rakety Sojuz z kosmodromu Vostočnyj v Rusku a z Bajkonuru.

Londýnská burza pozastavila obchodování s akciemi desítek ruských firem

Londýnská akciová burza (LSE) dnes pozastavila obchodování s akciemi téměř tří desítek ruských podniků, včetně největší ruské banky Sberbank a energetických gigantů Rosněfť a Gazprom. Burza to dnes oznámila v tiskové zprávě. Zároveň uvedla, že uplatňování sankcí uvalených na Rusko kvůli jeho útoku na Ukrajinu bude mít na její aktivity pouze omezený dopad.



Burzovní skupina LSE má zhruba 150 pracovníků v Moskvě a devět pracovníků na Ukrajině. Na celkových příjmech skupiny se aktivity v Rusku a na Ukrajině loni podílely méně než jedním procentem.



Na londýnské akciové burze se nadále obchoduje pouze s hrstkou ruských podniků, mezi které patří výrobce oceli Evraz a prodejce potravin Magnit. Podle šéfa skupiny LSE Davida Schwimmera bude pokračování tohoto obchodování záviset na dalším vývoji sankcí a podmínek na trhu.



"Rozsah sankcí je bezprecedentní a velmi dynamický," uvedl šéf LSE. "Úzce spolupracujeme s regulátory a dalšími úřady, abychom zajistili, že budeme postupovat v souladu se sankcemi a že učiníme vše, čím bychom mohli být nápomocni," dodal.