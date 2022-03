Požár v Záporožské jaderné elektrárně se po ruském útoku podařilo uhasit. Británie žádá mimořádnou schůzi Rady bezpečnosti OSN

Ruské jednotky ovládly Záporožskou jadernou elektrárny, napsala ruskojazyčná verze BBC s odvoláním na ukrajinský úřad pro jadernou bezpečnost. Zaměstnanci elektrárny zůstávají na místě a kontrolují stav bloků. Ukrajinská strana informovala, že ruští vojáci na elektrárnu zaútočili kolem dnešní půlnoci. Následně v pětipatrové výcvikovém zařízení vypukl požár. Podle ředitele elektrárny je radiační bezpečnost zajištěna.

Požár, který v noci na dnešek během ruského útoku vypukl v Záporožské jaderné elektrárně na jihovýchodě Ukrajiny, se podařilo uhasit, oznámila v ranních hodinách podle agentury Reuters ukrajinská záchranná služba. Elektrárenský komplex napadly ruské síly kolem půlnoci a požár vypukl v pětipodlažním výcvikovém zařízení.



Americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová podle Reuters uvedla, že v záporožské elektrárně nejsou žádné známky zvýšené radiace.



Asijské burzy po útoku Rusů na Záporožskou jadernou elektrárnu klesly. Index Nikkei klesá o 2,23 %, Hang Seng o 2,4 % a CSI 300 o 1,14 %.



O ostřelování jaderného zařízení informoval po půlnoci mimo jiné ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který vyzval k okamžitému zastavení palby. Ukrajinské ministerstvo energetiky oznámilo, že byl zasažen jeden ze šesti jaderných bloků.



Během noci pak přicházely často rozporné informace a dlouho nebylo jasné, zda se k ohni mohou dostat hasiči, kterým v tom bránila střelba. Rovněž o radiaci se objevovaly rozdílné zprávy: agentura AP v jednom okamžiku s odvoláním na anonymní vládní zdroj napsala, že úroveň radiace stoupá, mluvčí elektrárny to však později popřel.



K ukončení bojů u jaderné elektrárny vyzvala mimo jiné Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) .



Starosta nedalekého města Enerhodar Dmytro Orlov na sociálních sítích napsal, že po prudkých bojích mezi ukrajinskou armádou a ruskými jednotkami u elektrárny jsou na místě oběti, ale jejich počet nelze za daných okolností upřesnit.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na dění kolem záporožské elektrárny v mimořádném projevu prohlásil, že pokud v objektu dojde k výbuchu, "bude to konec všech, konec Evropy, evakuace Evropy". "Ruská vojska může zastavit pouze okamžitá evropská akce (...) Žádná země na světě nikdy neostřelovala jaderné bloky," dodal podle webu RBK Ukrajina.



Kvůli situaci v záporožské elektrárně ukrajinský prezident telefonoval se svým americkým protějškem a Joe Biden podle agentury Reuters podpořil Zelenského požadavek, aby v oblasti okamžitě přestaly boje.



Také úřad britského premiéra oznámil, že Boris Johnson v ranních hodinách telefonicky hovořil s prezidentem Zelenským a souhlasil, že Rusko musí ihned zastavit útok. “Premiér prohlásil, že bezohledné kroky ruského prezidenta Vladimira Putina mohou nyní přímo ohrozit bezpečnost celé Evropy," uvedl Johnsonův úřad. "Velká Británie udělá cokoli, co může, aby zajistila, že se situace ještě více nezhorší." Londýn oznámil, že bude požadovat mimořádnou schůzi Rady bezpečnosti OSN.



S ukrajinským prezidentem hovořil i kanadský premiér Justin Trudeau. “Nepřijatelné ruské útoky musí okamžitě přestat," napsal na twitteru.



Záporožská jaderná elektrárna na jihovýchodě Ukrajiny je pokládána za největší jadernou elektrárnou v Evropě s celkovým instalovaným výkonem 6000 MW (šest energobloků po 1000 MW), což je zhruba trojnásobek ve srovnání s českým Temelínem. Podle čistého elektrického výkonu (6 x 950 MW) je pátá největší na světě a zajišťuje zhruba pětinu ukrajinské produkce elektřiny.



Šéfka českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová komentovala na twitteru ruský útok stručně: "Zešíleli. Ale elektrárna zatím drží." "Jsou porušeny ženevské konvence, které obsahují i ustanovení o ochraně nebezpečných objektů nebo objektů, které by se mohly stát nebezpečnými, kdyby se ocitly pod vojenským útokem," řekla pak v Českém rozhlasu (ČRo).

Ruští vojáci už dříve ovládli odstavenou jadernou elektrárnu Černobyl, která leží zhruba 100 kilometrů severně od ukrajinského hlavního města Kyjeva a v níž se na jaře 1986 odehrála bezprecedentní jaderná katastrofa.

Ministerstvo obrany pošle na Ukrajinu další zbraně nebo munici za 17 milionů korun. Dostala je darem od českých zbrojařských firem. Dar včera večer na mimořádném zasedání schválila na návrh ministryně obrany Jany Černochové (ODS) vláda, sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. O daru obrana také informovala na svém twitteru. Celkem už poslala na pomoc Ukrajině proti ruské invazi vojenský materiál za více než 650 milionů korun.



Materiál, kterým se včera zabývala vláda, ministerstvo obrany dostalo od společností Česká zbrojovka, Holík International, DSS a Sellier & Bellot. Kabinet schválil jeho bezúplatný převod Ukrajině. Jsou mezi ním kulomety, útočné pušky, samopaly, náboje pro ně a taktické rukavice.



"Děkuji zástupcům všech zapojených zbrojařských firem, že v této nelehké době našli během několika dní materiál, který Ukrajina nutně potřebuje k obraně proti Putinově agresi," uvedla Černochová.



Zbrojaři podle ministerstva obrany darovali stovky kulometů, útočných pušek, samopalů, více než 100.000 příslušných nábojů a asi tisícovku taktických rukavic. Darování přes ministerstvo obrany zvolili, aby se proces urychlil. Předání Ukrajině nyní zajistí ministerstvo.



Černochová se zbrojaři jednala o možnostech dodávek na Ukrajinu v neděli. Soukromé firmy chtějí podpořit Ukrajinu i přímými dodávkami. Vojenský materiál chtějí poslat třeba holding Czechoslovak Group nebo firmy STV Group a Meopta-optika. Na vojenskou pomoc Ukrajině mohou lidé přispívat na bankovní účet 304452700/0300, který zřídila ukrajinská ambasáda.



Vláda už dříve rozhodla o darování 4000 dělostřeleckých granátů za 36,6 milionu korun a tisíců pušek a pistolí s miliony náboji za 188 milionů korun. Na Ukrajinu poslala i další vojenský materiál za asi 400 milionů korun. Kvůli bezpečnosti ho podrobně nespecifikovala. Ve středu ale ministerstvo potvrdilo, že v něm bylo i 160 protileteckých střel S-2 za 38,5 milionu korun. Ve středu pak vláda schválila dar zdravotnického materiálu z armádních zásob za 21 milionů korun.