Americké akcie klesají. V čele ztrát jsou technologičtí obři

Americké akcie klesly na nejnižší hodnoty dne v souvislosti s rostoucími obavami z vyšších nákladů na energie, když investoři posuzovali dopad prudkého růstu cen komodit na inflaci a hospodářský růst. Dolar rozšířil zisky, zatímco výnosy státních dluhopisů se stáhly z maximálních hodnot seance.



Index S&P 500 klesal již třetí den, a to o 1,5 %, když poklesly všechny kromě dvou z 11 hlavních průmyslových skupin. V čele ztrát stály akcie technologických společností s velkou tržní kapitalizací. Index Nasdaq 100 se propadl o 2 %. Ropa vyskočila díky vyhlídce na zákaz ruských dodávek, přičemž cena ropy Brent vzrostla až na 139 USD za barel, než se obchodovala blíže 120 USD. Evropský plyn, palladium a měď dosáhly historických maxim.



Bidenova administrativa zvažuje, zda zakázat dovoz ruské ropy a energetických produktů, což by mohlo zvýšit ekonomický tlak. Vlády Evropské unie se rozdělily v názoru na to, zda se připojit k USA. Komodity od obilí po kovy také prudce vzrostly v důsledku obav z chaosu v tocích surovin v důsledku invaze a sankcí vůči Rusku. V reakci na invazi Moskvy na Ukrajinu se ze země stahuje stále více společností.



Čím déle zůstanou ceny ropy a inflace na zvýšené úrovni (a hrozí tak brzký konec této ekonomické expanze a býčího trhu) tím více budou investoři omezovat svou expozici vůči akciím. Nejistota investorů by se tak pravděpodobně bude prohlubovat.



Prognóza desetileté inflace na americkém dluhopisovém trhu vyskočila na rekordních 2,785 %, zatímco výnos referenčního státního dluhopisu vzrostl o dva bazické body na 1,75 %.