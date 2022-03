Chaos na trhu žene ceny na nové rekordy. Evropský plyn stoupl o desítky procent

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes poprvé vystoupala až na 345 eur (8900 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. Za nárůstem je ruská invaze na Ukrajinu, kde se situace stále více vyostřuje, a související západní sankce. K růstu evropských cen energií přispívá sdělení Washingtonu, že uvažuje o omezeních na dovoz ruské ropy. Ruský plynárenský gigant nicméně uvedl, že dodávky do Evropy přes Ukrajinu pokračují jako obvykle, jsou na vysoké úrovni a odpovídají potřebám evropských zákazníků.

Cena plynu k dodání v květnu se kolem 10:30 pohybovala kolem 325 eur. Kontrakt k dodání v dubnu byl na 335 eur. Obchodování s plynem zažívá jeden z nejchaotičtějších dnů vůbec. Maximální cena, na kterou se referenční futures kontrakt dnes vyšplhal, odpovídá ekvivalentu více než 600 dolarů za barel ropy a přírůstku o 79 procent, napsal Bloomberg.

Nejnovější nárůst povede podle této agentury pravděpodobně k velkým margin callům, tedy apelům na výzva poslání dalších finančních prostředků pro krytí pozice. To by obratem mohlo popohnat futures ještě výše, protože firmy si budou kupovat další kontrakty, aby se vyhnuly nutnosti složit hotovost za krytí svých obchodů.

Ropa dnes nicméně prudce roste také. Zákaz dovozu ruské ropy zvažují Spojené státy, Evropa a Japonsko. Ropa se proto dnes vyšplhala na 13letá maxima. Barel Brentu atakoval hranici 140 dolarů.



Vývoz ropy a plynu z Ruska je prozatím ze západních sankcí vyňat. Šéf největší ukrajinské energetické společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko ale pondělnímu vydání deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, že západní země by měly přestat od Ruska ropu a plyn kupovat.

V případě, že by Rusko zcela uzavřelo kohouty plynovodů vedoucích do Evropy, by Česko bylo společně s Maďarskem a Slovenskem jednou z nejzasaženějších zemí v rámci EU, uvedla v dnes zveřejněné analýze úvěrová pojišťovna Euler . ČR by takto přišla téměř o čtvrtinu (24 procent) z celkové spotřeby energie, přičemž evropský průměr je 9 procent. Přestože se tato varianta zatím nejeví jako zcela pravděpodobná, země Evropské unie by už nyní měly aktivně začít připravovat plán, jak zajistit bezpečnost dodávek pro příští zimu a další období.

Rezervy plynu v zemích EU aktuálně podle této firmy dosahují 30 procent kapacit, uvedla pojišťovna. V případě přerušení toku plynu z Ruska by i po započtení zkapalněného plynu, který je dopravován ze Spojených států, měly podle ní zásoby vystačit přibližně do konce března. Černý scénář by se negativně promítl i do cen zemního plynu, tvrdí také společnost.

Celková spotřeba energie a ohrožené zdroje v případě výpadku ruského plynu:



Zdroje: Euler , propočty Research, Eurostat





Obavy ze stagflace

Růst cen komodit oživuje obavy z příchodu stagflace, kterou charakterizuje stagnace ekonomiky, vysoká inflace a vysoká nezaměstnanost. Analytický tým Patrie v dnešním Týdenním výhledu ale upozorňuje, že při zohlednění inflace jsou cena ropy jen o málo výš než před 10 lety.

Vedle plynu a ropy dnes zdražuje i zlato a další drahé kovy.



Cena niklu na burze v Londýně stoupla o 38 procent a překonala hranici 40 000 dolarů za tunu. Tolik tento kov, který se používá na výrobu slitin, během jednoho dne dosud nepřidal. Cena niklu je nejvýše minimálně od roku 2007. Držitelé krátkých pozic (spekulace na pokles ceny) se tak s růstem cen snaží svoji expozici likvidovat. Do niklu naopak podle analytika společnosti China Futures Co. vstupují obchodníci v Šanghaji, kteří věří v růst ceny.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Euler