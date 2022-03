10 % pro světovou válku. Jak investovat s tímto rizikem za zády? BCA Research racionálně sází na akcie

Především obecně evropské a lokálně středo- a východoevropské akciové trhy vidíme krvácet pod tíhou eskalace válečného útoku na Ukrajinu ze strany Ruska a rétoriky připouštějící, co vše by bylo považováno za vstup dalších zemí do konfliktu a tedy rozšíření ruského útoku na Ukrajinu na mezinárodní až celosvětovou otázku. BCA Research nabízí pravděpodobností varianty vyústění konfliktu a možná překvapivě stále říká: neodvracejte se od akcií.

Stratégové kanadské BCA Research ve své analýze přičítají 10% pravděpodobnost rozvinutí ruského útoku na Ukrajině v globální konflikt. „Ač je u takovéhoto typu výhledu vysoké riziko chyby v odhadu, šance na globální konflikt s ohrožením celé civilizace nám vychází na nepříjemných 10 procent během horizontu následujících 12 měsíců,“ dovozuje BCA Research a její hlavní globální stratég Peter Berezin. Pokud se konflikt bude vyvíjet pro Rusko nadále nepříznivě a Putin bude cítit ohrožení své budoucnosti, pak se může přiklonit k variantě, že budoucnost nebude mít nikdo, uvádí stratég mrazivě.

I v případě, že se globálnímu rozměru konfliktu podaří zabránit, odvrátit jej, trhy podle stratéga čeká v následujících týdnech „freak-out moment“ podobný tomu, který jsme zažili například v únoru 2020 na počátku pandemie, tentokrát nicméně ve spojení s růstem rizika jaderného konfliktu.

Analýza dává šanci 50 % na vývoj, ve kterém v regionu selže diplomatické řešení a výsledkem bude ruské ovládnutí části Ukrajiny. 5% pravděpodobnost pak Berezin přiřazuje scénáři plného ovládnutí celé Ukrajiny.

Přes tato „zvýšená rizika“ nicméně report doporučuje jako racionální investici do akcií. Ale do kterých?

Ruské akce a odvetné sankce vůči nim dle analýzy logicky zasáhnout nejvýrazněji evropská aktiva a rozdmýchají energetickou krizi v Evropě. „Pro investory to znamená taktické ohrožení evropských, především rizikových aktiv,“ soudí BCA Research. Připomíná, že vesměs ve všech historických případech při růstu globálních rizik americká aktiva překonávají ta další ve světě. „Relativně více bezpečné prostředí amerického dolaru a amerických akcií dávají tušit, že právě zde bude nadvýkonnost v prostředí zvýšeného rizika,“ uzavírá Berezin. Jako základní přístup radí odvrátit sázky na to, že naše civilizace se na horizontu následujícího roku stane minulostí a radí otázku „existenčního rizika“ nepromítat do svého investičního uvažování… Přeneseně, nynější situace je hodně krutou ukázkou toho, kdy emoce a psychologie nemají zatemnit a rozbít investiční strategii.

(Zdroj: BCA Research, Reuters, CNBC, MarketWatch)