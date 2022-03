Ruské podmínky, za kterých přestane útočit na Ukrajině: Trvalá neutralita, ruský Krym a nezávislé Doněcko a Luhansko. Demilitarizaci dokončíme, hlásá i tak mluvčí

Rusko zastaví vojenskou operaci na Ukrajině, pokud Kyjev uzná, že poloostrov Krym je součástí ruského území, přizná nezávislost Doněcké a Luhanské republikám vyhlášeným proruskými separatisty na východě Ukrajiny a pokud se Ukrajina ve své ústavě vzdá ambic vstoupit do "jakýchkoli bloků". Agentuře Reuters to dnes řekl ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Prohlásil, že Moskva je připravena boje zastavit ve chvíli, kdy Ukrajina tyto požadavky splní.



"Měli by (Ukrajinci) přijmout dodatky k ústavě, na jejichž základě by Ukrajina odmítla veškeré ambice na vstup do jakéhokoli boku. Také jsme mluvili o tom, že by měli uznat Krym jako součást ruského území a uznat Doněck a Luhansk (Doněckou a Luhanskou lidovou republiku) jako nezávislé státy," vypočítal Peskov.



Podle Reuters jde zatím o nejjasněji formulovaný seznam požadavků Moskvy od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února. Peskov nastínil body ve chvíli, kdy se ruská a ukrajinská delegace připravují na třetí kolo jednání.



Moskva své požadavky podle Peskova Kyjevu již sdělila. "Bylo jim to řečeno a všechno to může být během chvíle zastaveno," citovala prezidentského mluvčího agentura Reuters.



"Opravdu nyní završujeme demilitarizaci Ukrajiny. Hlavní je, aby Ukrajina zastavila své vojenské aktivity," prohlásil rovněž Peskov.

Na aktualizovaném ruském seznamu nikoli přátelských zemí je celá EU či Ukrajina

Ruská vláda aktualizovala seznam zemí, které považuje za nikoli přátelské vůči Rusku. Dosud na něm figurovaly jen dva státy - Česká republika a USA. Nově jsou na soupisu všechny země Evropské unie, Ukrajina a dvě desítky dalších států, které po začátku ruské invaze na Ukrajinu zavedly proti Rusku sankce nebo se k nim připojily.

Na ruském vládním seznamu jsou nyní USA, Kanada, země EU, Británie, Ukrajina, Černá Hora, Švýcarsko, Albánie, Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Severní Makedonie, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Mikronésie, Nový Zéland a Singapur. Moskva zařadila na seznam i Tchaj-wan, který má vlastní správu, přestože ho Čína považuje za součást svého území.



Ruská vláda označila Českou republiku za nikoli přátelskou zemi již loni v květnu. Stalo se tak po zhoršení rusko-českých vztahů v souvislosti s kauzou Vrbětice - z exploze tamního muničního skladu čeští představitelé obvinili příslušníky ruské tajné služby. Rusko loni za nikoli přátelskou zemi označilo také USA, které opakovaně zaváděly protiruské sankce. Kreml rovněž podráždilo, když prezident Joe Biden v rozhovoru, který v polovině loňského března odvysílala televize ABC News, přisvědčil na otázku, zda pokládá Putina za "zabijáka", a prohlásil, že Rusko "zaplatí" za údajné vměšování do amerických voleb.

Odpoledne má začít třetí kolo jednání mezi Ukrajinou a Ruskem



Delegace Ukrajiny a Ruska vyrazily na třetí kolo rozhovorů, které se má podle ukrajinských a ruských médií konat opět v Bělověžském pralese na území Běloruska. Podle tiskových agentur by jednání měla začít v 15:00 SEČ.



Ruská delegace už dorazila do běloruského Brestu, uvedla agentura RIA Novosti s odkazem na internetový server Flightradar. Kvůli logistickým problémům ukrajinské delegace může být začátek jednání posunut, řekl ruské agentuře Interfax běloruský politolog Juryj Vaskrasenski, který má blízko k organizátorům schůzky.



Ukrajinská delegace je podle serveru Ukrajinska pravda na cestě.



Jde o třetí pokus obou stran o dosažení dohody, která by ukončila boje na Ukrajině. V prvních dvou kolech rozhovorů se strany dohodly na potřebě humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů. V praxi však snaha o zorganizování těchto koridorů zatím selhala, neboť klid zbraní nebyl dodržován, podotkla BBC.