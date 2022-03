Shell přestane kupovat ruskou ropu a zemní plyn, postupně odejde z ruského trhu

Britsko-nizozemská ropná a plynárenská společnost přestane kupovat ruskou ropu a zemní plyn, uzavře tam své čerpací stanice a ukončí další podnikatelské aktivity, které v Rusku má. Za to, že ropu nakupovala ještě minulý týden, kdy už zuřila válka na Ukrajině, se firma po kritice ve svém dnešním oznámení omluvila. Západní firmy jsou pod sílícím tlakem, aby své obchodní vztahy s Ruskem kvůli jeho vojenské invazi na Ukrajinu zpřetrhaly.



Shell uvedl, že jeho odchod z Ruska bude postupný. Firma ihned přestane nakupovat ropu na takzvaném promptním trhu, kde se nakupují suroviny k okamžitému dodání. Aktuální smlouvy už neprodlouží.



Po dohodě se zainteresovanými vládami pak začne ze svého dodavatelského řetězce co nejrychleji vyřazovat ruský zemní plyn. To podle Shellu ale může trvat až týdny a vést k problémům s dodávkami v některých rafineriích.



Firma bude postupně utlumovat rovněž obchod s ruským plynem, a to jak s tím, který se dodává sítí plynovodů, tak s tím ve zkapalněné formě. zdůraznil, že to závisí na spolupráci s vládami a s dodavateli energií.



"Tyto společenské výzvy představují dilema mezi vyvíjením tlaku na ruskou vládu kvůli jejím zvěrstvům na Ukrajině a zajištěním stabilních a bezpečných dodávek energií v Evropě," uvedl generální ředitel Shellu Ben van Beurden. Zisk z prodeje ropy nakoupené minulý týden věnuje na humanitární účely.



Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dříve napsal, že mu bylo řečeno, že v pátek diskrétně nakoupil ropu. Apeloval proto na veřejnost, aby na tuto společnost i na další mezinárodní firmy tlačila a snažila se je přimět, aby takové nákupy zastavily.



"Jedna otázka pro firmu : necítíte z ruské ropy ukrajinskou krev?" uvedl Kuleba na twitteru. "Vyzývám všechny uvědomělé lidi na celém světě, aby požadovali, že nadnárodní společnosti přeruší veškeré obchodní vazby s Ruskem," dodal.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022

Shell minulý týden sdělil, že je šokován ztrátami na životech na Ukrajině a že ukončí své společné podniky s firmou . Tedy s ruským plynárenským kolosem, nad kterým má kontrolu ruská vláda.Rusko se odmítání své ropy brání. Vicepremiér Alexandr Novak v pondělí varoval, že pokud Západ zakáže dovoz ruské ropy , Moskva by mohla přerušit vývoz plynu na evropský trh. Na ruském plynu je Evropská unie závislá mnohem více než na ruské ropě.