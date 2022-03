Rusko patrně zakáže vývoz některých výrobků a surovin. Z Ruska odchází McDonald’s, Coca-Cola, Pepsi, Starbucks a L'Oréal

Ruský prezident Vladimir Putin dnes podepsal výnos, který umožní zakázat vývoz ze země některých výrobků a surovin. Cílem opatření je zaručit národní bezpečnost a aktivity ruského průmyslu, uvedl Kreml. Jakého zboží a kterých zemí se bude zákaz týkat, později určí ruská vláda, uvedly zahraniční agentury. Moskva o opatření informovala krátce poté, co USA zakázaly dovoz ruské ropy či plynu. Působení v Rusku mezitím zastavují další zahraniční firmy.



Opatření bude platit do konce letošního roku. Podle ruské agentury Interfax bude výčet zemí, proti kterým bude zákaz namířený, zveřejněn do 48 hodin.



Rusko v uplynulých dnech zavedlo ekonomická opatření proti USA a dalším zahraničním zemím jako reakci na sankce uvalené v souvislosti s napadením Ukrajiny. Například vesmírná agentura Roskosmos uvedla, že přestane dodávat do USA raketové motory a přestane poskytovat údržbu těchto pohonů. Současně Moskva přijala opatření na "zaručení finanční stability", čímž se snaží čelit odlivu kapitálu do zahraničí. Například zakázala Rusům posílat příbuzným do zahraničí více než 5000 dolarů (zhruba 118.000 Kč) měsíčně.

V Rusku zastavují činnost další zahraniční firmy

Americká společnost McDonald’s dnes oznámila, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu dočasně uzavře všech svých 850 restaurací v Rusku. Obchodní aktivity v Rusku přerušují také američtí výrobci nealkoholických nápojů a a kavárenská síť . Francouzská kosmetická firma L'Oréal mezitím sdělila, že v Rusku uzavře své obchody a pozastaví tam investice. Vývoz do Ruska pozastavuje také italský výrobce luxusních automobilů Ferrari.



Generální ředitel Chris Kempczinski v otevřeném dopise zaměstnancům uvedl, že uzavření provozoven v Rusku je v tuto chvíli správné rozhodnutí. "Naše hodnoty znamenají, že nemůžeme ignorovat zbytečné lidské utrpení, které se odehrává na Ukrajině," napsal. Gigant v oblasti rychlého občerstvení zároveň oznámil, že bude nadále svých 62.000 zaměstnanců v Rusku, "kteří dali svá srdce a duši do naší značky McDonald’s", platit. Kdy se provozovny v Rusku opět otevřou, podle Kempczinského nyní nelze odhadnout. McDonald’s také dočasně uzavřel 108 svých restaurací na Ukrajině a nadále tam platí své zaměstnance.



Uzavření restaurací McDonald’s bude mít pro Rusko i symbolický význam. První pobočka se tam otevřela v centru Moskvy v roce 1990 a stala se symbolem vzkvétajícího amerického kapitalismu v době rozpadu Sovětského svazu, píše agentura Reuters.



Uzavření prodejen může pro McDonald’s představovat značnou finanční ztrátu. Společnost se sídlem v Chicagu nedávno uvedla, že její restaurace v Rusku a na Ukrajině tvoří devět procent z jejích ročních příjmů, tedy zhruba dvě miliardy dolarů. McDonald’s vlastní 84 procent svých ruských poboček, na rozdíl od jiných velkých značek rychlého občerstvení v Rusku, které vlastní franšízanti, včetně KFC, Pizza Hut a .



Pozastavení obchodních aktivit v Ruska oznámily také výrobci nealkoholických nápojů -Cola a . O přerušení veškerých svých obchodních aktivit v Rusku dnes také informoval americký kavárenský řetězec .



Stažení z Ruska dnes oznámila také francouzská firma , přičemž důrazně odsoudila ruskou invazi a válku na Ukrajině. Doplnila, že její rozhodnutí je v souladu s postojem Francie a úřadů EU. Podniky L'Oréal v Rusku, které zahrnují výrobní závod, tvoří podle společnosti jednociferné procento z jejích ročních tržeb. Největší světová kosmetická firma, která vlastní značky Lancome a Maybelline, také sdělila, že zvažuje další opatření a snaží se o svých 2200 zaměstnanců v Rusku postarat.



L'Oréal má 326 ukrajinských zaměstnanců, z nichž většina zůstává ve své vlasti za podmínek, které společnost označuje za čím dále více nesnesitelné. "Máme o ně obavy a bojíme se o jejich bezpečnost," uvedla firma s tím, že těmto zaměstnancům poskytuje finanční a psychologickou podporu.



O pozastavení exportu do Ruska dnes informovala také italská automobilka Ferrari. "Vzhledem k přetrvávající situaci se Ferrari rozhodlo až do odvolání pozastavit výrobu vozidel pro ruský trh," uvedla společnost v prohlášení. "Situaci nadále pečlivě sledujeme a vždy budeme respektovat všechna pravidla, nařízení a sankce," dodala automobilka, která minulý týden uvedla, že Rusko je pro ni velmi malým trhem.

Ve středu opět zastavení palby

Rusko od středy 8:00 SEČ zastaví palbu a je připraveno v dohodě s Ukrajinou utvořit humanitární koridory vedoucí z měst Kyjev, Černihiv, Sumy, Mariupol, Charkov a dalších. S odvoláním na ruské úřady o tom dnes informovala agentura TASS. Bližší informace Moskva zašle ve středu brzy ráno ukrajinské vicepremiérce Iryně Vereščukové.



Rusko zavedení humanitárních koridorů z obléhaných měst oznámilo už v předchozích dnech, kromě dnešní evakuace města Sumy však doposud skončily neúspěchem. Bojující strany se vzájemně obviňovaly z porušování dočasného příměří.



Ukrajina odmítla využít jakékoli humanitární koridory nabízené Ruskem, které by Ukrajince vedly na ruské nebo běloruské území, odkud ruská vojska na zemi útočí. Podle Kyjeva ruské síly v rozporu s dohodou o humanitárních koridorech dál ostřelovaly ukrajinská města, a bránily tak v evakuaci jejich obyvatel.



"Ruská federace 9. března 2022 od 10:00 moskevského času (8:00 SEČ) vyhlašuje klid zbraní a je připravena poskytnout humanitární koridory," píše se v prohlášení podepsaném ruským generálplukovníkem Michailem Mizincevem, který vede mezirezortní koordinační štáb pro humanitární otázky.



Informace má Kyjev obdržet do středy 3:00 moskevského času (1:00 SEČ), následovat bude podle ruské strany dohoda na trasách a zahájení evakuace skrze humanitární koridory. Podle ukrajinských představitelů dochází v některých obléhaných městech potraviny, voda a další zásoby a někteří varovali před "humanitární katastrofou". Zřejmě nejhorší situace panuje v Mariupolu.

Ukrajinský prezident slibuje boj až do konce

Ukrajinci se nevzdají, budou o svoji zemi bojovat za každou cenu. V bezprecedentním projevu k zaplněnému sálu dolní komory britského parlamentu to dnes řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ke konci druhého týdne války v jeho zemi volal po dalším zpřísňování protiruských sankcí a zopakoval žádost o pomoc se zabezpečením nebe nad Ukrajinou. Britský premiér Boris Johnson jej ujistil, že Británie hodlá dál Kyjevu dodávat zbraně a vyvíjet tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina.