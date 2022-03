Spojené státy zarazí dovoz ruské ropy, plynu i energií. Velká Británie se přidala s ropou. "Chápeme, že někteří nemohou"

Americký prezident Biden oznámil zákaz dovozu ruské ropy, plynu a obecně energií. "Jsme spojeni v tlaku na (ruského prezidenta) Putina s vědomím dopadů i na nás v USA. Demokraté i Republikání s krokem souhlasí," prohlásil. "Ceny paliv po tomto kroku porostou, Putinova válka (na Ukrajině) zasahuje i americké domácnosti. Krize je připomínkou, že musíme být energeticky nezávislí, postupný přechod na čisté zdroje energie náklady sníží," uvedl také americký prezident. Varoval odvětví před neodůvodněným navyšování cen. Velká Británie ve shodnou chvíli oznámila ukončení dovozu ruské ropy v průběhu roku 2022.

Biden prohlásil, že chápe, že někteří další partneři tento krok udělat nyní nemohou. Tato slova patřila především do Evropy. Vzdát se dovozu ruských energií jasně odmítl například německý kancléř Scholz.

"Nebudeme se podílet na dotování Putinovy války," řekl dnes šéf Bílého domu. Ruský prezident Vladimir Putin 24. února zahájil invazi na Ukrajinu, jejímž cílem je podle něj zemi denacifikovat a demilitarizovat.

Podle americké administrativy je zakázáno podepisovat nové smlouvy o dodávkách ruských energetických surovin, pro ty stávající smlouvy platí 45denní přechodné období. Na základě Bidenova exekutivního příkazu mají američtí občané zakázány přímé investice do amerického energetického sektoru a také podílet se na zahraničních investicích do tohoto odvětví.



Ukrajinský prezident Zelenskyj na twitteru Bidenovi za zákaz dovozu surovin z Ruska poděkoval. Biden svým rozhodnutím podle něj "zasáhl Putinův válečný stroj přímo do srdce". Vyzval další země, aby se k USA přidaly.



"Dal jsem jasně najevo, že obrana svobody něco stojí a něco stojí i ve Spojených státech," uvedl Biden. Dodal, že to chápe jak jeho Demokratická strana, tak republikáni a že udělá vše pro to, aby pro Američany zmírnil dopady "Putinova zdražování". Už nyní je ve Spojených státech nejvyšší inflace za 40 let.

Ceny ropy kvůli očekávání, že USA zakážou dovoz ropy z Ruska, výrazně vzrostly na 128 dolarů za barel. Zemní plyn se z Ruska do Spojených států nedováží.

Británie do konce letošního roku postupně ukončí dovoz ruské ropy a ropných produktů, oznámil dnes britský ministr obchodu a energetiky Kwasi Kwarteng. Firmy mají do konce roku čas přejít na jiné zdroje, s přechodem jim podle ministra vláda pomůže. Podobně také USA dnes oznámily zákaz dovozu ruské ropy.



Londýn bude jednat s ostatními dodavateli, aby nahradili chybějící ropu z Ruska. Podle ministra Kwartenga zvažuje také ukončení dovozu ruského zemního plynu.



"Přechodné období poskytne trhu, podnikům a dodavatelským řetězcům více než dostatek času na nahrazení ruského dovozu," uvedl Kwarteng na twitteru. Firmy by podle ministra měly zajistit, aby zákaz nepocítili spotřebitelé. Ruská ropa v současnosti pokrývá osm procent poptávky v Británii, ruský plyn čtyři procenta, dodal ministr.



"Británie je významným producentem ropy a ropných produktů, navíc má značné zásoby. Kromě Ruska pochází naprostá většina našeho dovozu od spolehlivých partnerů, jako jsou USA, Nizozemsko a Perský záliv. V letošním roce s nimi budeme spolupracovat na zajištění dalších dodávek," napsal Kwarteng.

Evropská komise plánuje v letošním roce snížit závislost Evropské unie na ruském plynu o dvě třetiny a ukončit závislost na ruských dodávkách plynu "mnohem dříve než v roce 2030". Dosáhnout toho chce rychlejším přechodem na alternativní dodávky a čistou energii. Za realizaci těchto plánů budou z velké části zodpovědné vlády jednotlivých států. Vyplývá to z dnešního prohlášení EK.



Ruská invaze na Ukrajinu minulý měsíc způsobila revizi energetických priorit 27 členských zemí EU. Rusko se na dodávkách zemního plynu do unie podílí zhruba 40 procenty, napsala agentura Reuters.



Nové plány navazují na unijní politiku zaměřenou na změny klimatu, o které se nyní jedná. Jejím cílem je snižovat rychleji emise v tomto desetiletí a snížit spotřebu plynu v EU o 30 procent.



Podle EK by plyn a zkapalněný zemní plyn (LNG) ze zemí jako USA a Katar měl letos nahradit více než třetinu dodávek, tedy 60 miliard metrů krychlových ze 155 miliard metrů krychlových, které EU dostává ročně z Ruska. Do roku 2030 by mohlo pomoci snížit závislost i vyšší využívání biometanu a vodíku.



Nové větrné a solární projekty by mohly letos nahradit 20 miliard metrů krychlových plynu. Ztrojnásobení kapacity těchto elektráren do roku 2030 by mohlo snížit spotřebu plynu o 170 miliard metrů krychlových ročně.



Snížení termostatů o jeden stupeň Celsia by mohlo letos ušetřit dalších deset miliard metrů krychlových. Nahrazení plynových kotlů 30 miliony tepelných čerpadel by do roku 2030 mohlo ušetřit dalších 35 miliard metrů krychlových plynu, dodala EK.



Některé země usilují o více peněz EU na ochranu spotřebitelů před prudkým růstem evropských cen plynu, které tento týden dosáhly nových maxim.

Země mohou zdanit zisky energetických firem z vysokých cen plynu, aby vykompenzovaly vyšší účty za elektřinu, uvedla EK. Mezinárodní energetická agentura (IEA) uvedla, že podobné daně by mohly letos přinést až 200 miliard eur (5,1 bilionu Kč).



Tok plynu do Evropy je od invaze, kterou Rusko označuje za zvláštní vojenskou operaci, zatím stabilní. Moskva však v pondělí varovala, že západní sankce na ruskou ropu by ji mohly přimět k uzavření hlavního plynovodu do Evropy. Sankce na ropu podporují USA, evropské země však nejsou v názoru na zavedení takových sankcí jednotné.



EU také navrhne, že zásobníky plynu zemí EU budou muset být vždy do 1. října naplněné z 90 procent. V současnosti jsou naplněné z 27 procent.



Současné dodávky z jiných zemí a zásoby ve skladech jsou dostatečné na to, aby Evropa přečkala letošní zimu. Analytici ale tvrdí, že dlouhodobé zastavená ruského dovozu by zasáhlo evropskou ekonomiku a vyžádalo si mimořádná opatření jako uzavření továren.