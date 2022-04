Rozbřesk: Fed připravuje trhy na nemilosrdnou studenou sprchu

Americký Fed prozatím jen verbálně připravuje trhy na to, že počínaje květnem mohou ze strany měnové politiky dostat nemilosrdnou studenou sprchu. Ta bude mít dva navzájem se zesilující restriktivní proudy: agresivní zvyšování úrokových sazeb a bezprecedentně rychlou redukci bilance centrální banky.



Poté, co hlavní představitelé Fedu svojí vystupňovanou jestřábí rétorikou připravili trhy na to, že květnové zvýšení úrokových sazeb, a dost možná i to červnové, se odehraje v řádu 50 bazických bodů, tak včera zveřejněný podrobný zápis z březnového jednání FOMC nastínil rozsah a časování monetární restrikce technicky nazývané kvantitativní utahování. Podle zveřejněného zápisu hodlá Fed rozjet prodeje dluhopisů ze své bilance již v květnu, a to v rozsahu 60 mld. USD, v případě vládních dluhopisů až 35 mld. USD hypotečních dluhopisů (MBS). Dluhopisy v řádu 95 mld. měsíčně mají být prodávány minimálně po dobu tří měsíců, přičemž následně může být toto tempo upraveno.



Nemá cenu v tuto chvílí spekulovat, jak dlouhou bude “vyfukování bilance Fedu” trvat, resp. jak moc americká centrální banka svoje aktiva (a tím i pasiva) stlačí ze současných skoro 9 bilionů USD, a zdali se třeba dostane k před-COVIDové úrovni bilance někde na hranici 4-5 bilionů USD. Nastavené počáteční tempo restrikce bude totiž zcela bezprecedentně ostré a je jen velkou otázkou, jak dlouho něco takového riziková aktiva (zejména pak akcie s vysoko úročenými korporátními dluhopisy) ustojí.

Připomeňme totiž jedinou epizodu kvantitativního utahování z relativně nedávné minulosti (let 2018 až 2019), kdy na vrcholu restrikce Fed stahoval z trhu “pouze” 50 mld. USD měsíčně, přičemž oficiální úroková sazba činila 2,50 %. Vše pak skočilo extrémním nedostatkem dolarů na trhu a překotným ukončením kvantitativního utahování, které se překlopilo v uvolňování (aneb nákupy dluhopisů).



Trhy tedy čekají nelehké dny doprovázené vysokou volatilitou. Nebude přitom úplně lehké se někam schovat a bez šrámů přečkat opožděný pokus klíčových centrálních bank (od)navigovat hlavní ekonomiky od stagflace k měkkému přistání.



TRHY

Koruna

Česká koruna přechází do defenzivy a obchoduje se v okolí 24,45 EUR/CZK. Na vině je zejména zhoršení globální nálady v důsledku obav z restriktivní politiky amerického Fedu (viz úvodník). Koruně příliš nepomohla ani únorová čísla z průmyslu, která již před invazí zaostala za našimi očekáváními a ukazují na možnou stagnaci (nebo velmi pomalý růst) v prvním kvartále tohoto roku.



Regionální Forex

Zasedání polské centrální banky přineslo další jestřábí akci v regionu, kdy oficiální sazba NBP byla zvýšena o 100 bazických bodů (na 4,5 %), přičemž tržní konsensus se pohyboval zhruba na poloviční hodnotě. NBP se nicméně v následném komentáři ke svému rozhodnutí nevyjádřila, že by např. chtěla i nadále rychle pokračovat v cyklu utahování měnové politiky. I z tohoto důvodu reagoval zlotý na rozhodnutí NBP jen krátkodobým posílením. Více se o záměrech NBP trhy dozví na odpolední tiskové konferenci prezidenta NBP Glapinského.



Maďarský forint včera pokračoval v depreciačním trendu, který byl přiživen názorem jednoho z vládních představitelů, který avizoval, že země nebude mít problém platit za ruský plyn v rublech (přičemž jednotný postoj EU je vyrovnávat kontrakty v eurech). Slabý forint nicméně vytváří tlak na MNB, aby dnes po ránu zvedla jednotýdenní depo sazbu (aktuálně 6,15 %). Pokud tak neučiní bude forint pod ještě větším tlakem.



Eurodolar

Eurodolar včera zamířil pod 1,09, kde se však dlouho neohřál. Dolaru pochopitelně pomáhá silně jestřábí komunikace Fedu (viz úvod). Naopak euro je konfrontováno s nejistotou ohledně víkendových prezidentských voleb ve Francii.