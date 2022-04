Polská centrální banka zvýšila hlavní úrok na 4,5 procenta

Polská centrální banka (NBP) dnes s ohledem na inflaci zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 4,5 procenta. Je to více, než odhadovali analytici. Od října je to už sedmé zvýšení sazeb v Polsku, základní úroková sazba je nejvýše za posledních deset let.



Největší ekonomika ve střední Evropě v kategorii rozvíjejících se trhů se potýká s nejvyšší inflací za 22 let. Míra inflace zde v březnu vystoupila na 10,9 procenta, a to navzdory snížení daně z přidané hodnoty u pohonných hmot či jejímu úplnému zrušení u některých základních potravin.



Konflikt na Ukrajině v sousedním Polsku umocňuje obavy z dalšího růstu inflace a zpomalení ekonomiky. Guvernér NBP Adam Glapiński nicméně opakovaně odmítl obavy, že válka na Ukrajině přivede polskou ekonomiku do recese.



Zlotý po oznámení NBP posílil. Centrální banka zopakovala, že je připravena zasáhnout na trhu, aby zabránila znehodnocení měny. Graf níže ukazuje vývoj polského zlotého k české koruně za poslední rok:





Česká národní banka na konci března zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na pět procent. Ta je tak nejvyšší od roku 2001. Šlo o páté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě.



Maďarská centrální banka se loni v červnu stala první centrální bankou v Evropské unii, která začala od vypuknutí pandemie nemoci covid-19 zvyšovat náklady na úvěry. Svou základní úrokovou sazbu zvýšila naposledy v březnu, a to o jeden procentní bod na 4,4 procenta.