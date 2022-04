Další sankce USA a Británie míří na děti Putina, investice a další oligarchy. EU se dnes na sankcích neshodla

Spojené státy oznámily další zpřísnění protiruských sankcí, které zahrnuje přerušení veškerých vazeb mezi americkým finančním systémem a institucemi Sberbank a Alfa Bank, zákaz nových investic v Rusku a nová opatření proti "ruským elitám" včetně dospělých dětí prezidenta Vladimira Putina. Kroky v prohlášení prezentoval Bílý dům s tím, že jsou součástí společného postupu USA s partnery v Evropské unii a skupině G7. Hovoří o odvetě za ruská "zvěrstva na Ukrajině, mimo jiné v Buči". Británie dnes zmrazila aktiva ruské instituce Sberbank a Moskevské kreditní banky. Oznámila, že v rámci odvetných opatření za válku na Ukrajině do konce letošního roku ukončí veškerý dovoz ruského uhlí i ropy. Uvalila také sankce na dalších osm oligarchů, informovala agentura Reuters.

Zpřísnění protiruských sankcí ze strany Británie zahrnuje i zákaz nových investic v Rusku nebo konec dovozu některého ruského zboží, například železa a oceli. V roce 2020 dosáhly britské investice v Rusku hodnoty 11 miliard liber (322 miliard korun). Vláda také oznámila, že dovoz ruského plynu plánuje ukončit až poté, co odstřihne import uhlí a ropy.



Británie kromě toho na sankční listinu přidala ředitele největšího světového těžaře diamantů Alrosa Sergeje Ivanova, šéfa ruské společnosti Gazprom Něfť Alexandra Djukova a Andreje Akimova, který je členem představenstva banky Gazprombank.



Britská vláda uvedla, že sankce jsou navržené tak, aby "vyhladověly Putinovu válečnou mašinu". Zmrazení aktiv ruských bank zavedla v koordinaci se Spojenými státy, které dnes oznámily další protiruská opatření. "Ukazujeme ruské elitě, že si nemůže umýt ruce nad zvěrstvy páchanými na Putinův rozkaz," prohlásila britská ministryně zahraničí Liz Trussová.

Americké sankce

Sberbank, což je největší ruská banka, a Alfa Bank, která je největší soukromou bankou, budou nyní terčem "plných blokovacích sankcí" ze strany USA. Sberbank je na americkém sankčním seznamu od sklonku února, kdy Washington oznámil snahu odstřihnout ji od transakcí v dolarech.



"Toto opatření zmrazí veškerá aktiva Sberbank a Alfa Bank, která se dotýkají amerického finančnictví, a zakáže lidem ze Spojených států, aby s nimi podnikali," uvedl Bílý dům k dnešnímu zpřísnění sankcí. Komuniké dále avizuje, že prezident Joe Biden podepíše dekret zakazující Američanům nové investice v Rusku, ať jsou daní občané USA kdekoli. Podobné opatření Washington v únoru přijal v souvislosti s povstaleckými samozvanými "lidovými republikami" na východě Ukrajiny.



USA hodlají také blokovat kontakty s "klíčovými podniky vlastněnými ruským státem", které ve čtvrtek vyjmenuje ministerstvo financí, a rozšiřují seznam sankcionovaných ruských občanů. Nově na něm podle amerických médií budou dvě dospělé dcery ruského prezidenta, které deník The New York Times uvádí jako Jekatěrinu Tichonovovou a Mariji Putinovou alias Voroncovovou. Bílý dům také uvádí manželku a dceru šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova, ruského premiéra Michaila Mišustina a exprezidenta Dmitrije Medveděva. Ti všichni budou prý odstřiženi od amerického finančnictví a budou jim zmrazeny majetky v USA.



Nejmenovaný americký činitel v této souvislosti řekl novinářům, že podle vlády existují indicie, že Putinovy dcery mají na Západě majetky. "Domníváme se, že mnohé z Putinových aktiv jsou ukryté s rodinnými příslušníky a proto na ně cílíme," citoval na twitteru americké činitele reportér listu The Washington Post.

EU se dnes na sakncích napoprvé neshodla

Státy Evropské unie se dnes napoprvé neshodly na nových sankcích proti Rusku, jejichž pátý balík v úterý navrhla Evropská komise. ČTK to sdělil diplomatický zdroj, podle něhož bude jednání velvyslanců členských zemí pokračovat ve čtvrtek. Některé země požadovaly vyjasnění podrobností navrženého embarga na dovoz ruského uhlí či zákazu kotvení ruských lodí v unijních přístavech

Zdroje: ČTK