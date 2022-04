Představitelé Fedu chtějí vyfukovat rozvahu o 95 miliard dolarů za měsíc. Očekávají více než jedno navýšení o půl bodu

Americký Fed v záznamu z posledního zasedání naznačuje, že sníží svůj masivní holding dluhopisů maximálním tempem 95 miliard dolarů měsíčně a dále zvýší úrokové sazby, aby zchladil nejžhavější inflaci za čtyřicet let.



Zápis také ukázal, že „mnoho“ úředníků by minulý měsíc upřednostnilo zvýšení sazeb o půl procentního bodu, ale nakonec se uchýlili ke čtvrtbodovému navýšení ve světle ruské invaze na Ukrajinu. Očekávají ale jedno nebo více půlbodových navýšení, pokud se cenové tlaky nepodaří zmírnit.



Vyfukování rozvahy Fedu proběhne maximálním měsíčním tempem ve výši 60 miliard USD v státních dluhopisech a 35 miliard USD v cenných papírech krytých hypotékami, což je téměř dvojnásobek oproti maximálním 50 miliardám USD měsíčně, které Fed vyfukoval ze své bilance mezi lety 2017 a 2019.



"Účastníci se také obecně shodli na tom, že omezování by mohlo být zaváděno postupně po dobu tří měsíců nebo trochu déle, pokud to tržní podmínky dovolí," uvedl zápis ze zasedání Fedu ve dnech 15. až 16. března.



Květnové vyhlídky



Očekává se, že FOMC schválí vyfukování své rozvahy na svém příštím zasedání 3. až 4. května. „Účastníci se shodli, že ve svém plánu učinili podstatný pokrok a že výbor má dobré předpoklady k tomu, aby zahájil proces snižování velikosti rozvahy již po nadcházející schůze v květnu,“ stojí v zápisu.



Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů oscilovaly, přičemž rozdíl mezi 2- a 10letými výnosy se rozšířil. Index S&P 500 umazal ztráty.



Krok ke snížení rozvahy znamená ostrý obrat směrem k boji proti inflaci. Ještě minulý měsíc Fed dluhopisy nakupoval ve snaze o hladké ukončení pandemické podpory.



Američtí centrální bankéři na březnovém zasedání zvýšili úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, čímž je zvedly z blízkosti nuly, kde se držely od března 2020. Letos signalizovali dalších šest takových kroků. Zmenšení velikosti jejich rozvahy, která se vyšplhala na 8,9 bilionu dolarů, když agresivně nakupovali dluhopisy, aby ochránili ekonomiku před Covid-19, také pomůže zpřísnit finanční podmínky.



Velká navýšení



„Mnoho účastníků poznamenalo, že na budoucích zasedání by mohlo být vhodné jedno nebo více zvýšení cílové sazby o 50 bazických bodů, zejména pokud inflační tlaky zůstanou vyšší nebo zesílené,“ uvedl zápis a dodal, že „účastníci usoudili, že by bylo vhodné urychleně změnit postoj měnové politiky na neutrální.“



„Osekávání 95 miliard dolarů je v souladu s tím, co si trh myslel, takže se nemusí uchylovat k přímým prodejům,“ řekl Karl Haeling, ředitel kapitálových trhů německé banky LBBW v New Yorku. Nyní se trhy zaměří na to, kolik bude navýšení o 50 bazických bodů, s tím, že Fed „bude spěchat, aby se dostal na neutrální pozici, protože je tolik pozadu“.



Neutrální sazba je teoretická úroveň, která ani nezrychluje, ani nezpomaluje ekonomickou aktivitu. Odhaduje se, že se pohybuje kolem 2,4 %, podle středního odhadu tvůrců politiky na zasedání. Ti „také poznamenali, že v závislosti na ekonomickém a finančním vývoji by přechod na přísnější politický postoj mohl být opodstatněný,“ stojí v zápisu.



Úředníci od té doby rovněž uvedli, že by mohli v politice postupovat rychleji, poté, co ruská invaze na Ukrajinu způsobila prudký nárůst cen potravin a energií. Předseda Jerome Powell prohlásil, že v případě potřeby je na zasedání 3. až 4. května na stole zvýšení o půl bodu.



„Zvýšení sazeb o padesát bazických bodů je na stole, a ve skutečnosti jich může být více než jedno,“ řekl pro televizi Bloomberg Seth Carpenter, hlavní globální ekonom . „Co jsme ale v zápisu neslyšeli, je, že nepočítají s navýšením o 50 bazických bodů na každém zasedání. Takže superjestřábí výstup je vyloučen. Fed stále trochu balancuje."



Investoři počítali s možností více než sedmi zvýšení sazeb v roce 2022, jak se rozšíří inflační tlaky, a vidí velkou šanci, že Fed příští měsíc zvýší sazby o půl bodu. Celkové navýšení za celý rok 2022 se mírně snížilo, ale stále je naceněno více než osm navýšení o čtvrt bodu.



Index spotřebitelských cen v únoru stoupl o 7,9 %, nejvíce od roku 1982. Americký trhy práce zůstává silný a míra nezaměstnanosti minulý měsíc klesla na 3,6 %, když zaměstnavatelé vytvořili 431 000 pracovních míst.



Zdroj: Bloomberg