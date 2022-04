Čistý zisk Erste ve čtvrtletí nad hranicí 400 mil. EUR i tržními odhady, banka zlepšuje prognózu

v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 26 procent na 448,8 milionu EUR, což je nad průměrným odhadem v průzkumu Bloombergu (419,7 milionu) i nad odhadem Patrie (432 milionů EUR). Výnos v reportovaném čtvrtletí dosáhl 2,04 miliardy EUR při odhadu 1,99 miliardy v anketě Bloombergu. Bankovní skupina také zvýšila svoji prognózu letošního růstu čistého úrokového výnosu a výnosu z poplatků a provizí. Nákladového cíle se ale drží.

Čistý úrokový výnos dosáhl v prvním čtvrtletí 1,39 miliardy EUR při odhadu 1,33 miliardy, což představuje meziroční nárůst o 18,8 procenta. Lepší výsledek banka vysvětlila zvedáním úrokových sazeb na svých trzích mimo eurozónu, jmenovitě v Česku, Rumunsku a Maďarsku. Dalším faktorem bylo podle výrazně silnější úvěrování napříč všemi trhy, především zájem o hypotéky a půjčky firmám.

Celkový objem poskytnutých úvěrů vzrostl o 2,8 procenta na 185,3 miliardy eur. Nejvýrazněji se zvýšil v Rakousku a České republice. Vklady klientů pak stouply o 5,6 procenta na 222,4 miliardy eur. Objem vkladů se zvyšoval na všech trzích, nejvýrazněji v Rakousku a Česku.

Provozní zisk Erste se v prvním čtvrtletí zvýšil o 10,4 procenta na 801 milionů eur. Výnos z poplatků a provizí stoupl o 14 procent na 615,3 milionu EUR.

U rezerv na případné úvěrové ztráty banka zaznamenala mezičtvrtletní snížení o 45 procent na 59,1 milionu EUR. Trh počítal s rezervami 63,4 milionu.

Navzdory nejistotě způsobené válkou na Ukrajině zůstalo podle vyjádření banky v prvním čtvrtletí rizikové prostředí relativně příznivé. Ukazatel podílu nesplácených úvěrů se snížil na 2,3 procenta z 2,4 procenta před rokem a je nejnižší od vstupu banky na burzu, což podle internetových stránek Erste bylo v roce 1997.

Cíl dvouciferného ROTE banka ponechala v platnosti. Obdobně náklady na riziko očekává v celoroční prognóze nadále pod 0,2 procenty.

U čistého výnosu z úroků očekává v letošním roce zvýšení přinejmenším o vysoké jednotky procent, a to navzdory nadále negativním vyhlašovaným sazbám v eurozóně. Důvody tohoto očekávání jsou jednak předpokládaný čistý růst úvěrů o střední jednotky procent, a dále nad očekávání silnější efekt úrokových sazeb ve střední a východní Evropě. Výnos z poplatků a provizí – druhá nejvýznamnější komponenta výnosu – by měl podle nové prognózy letos stoupnout o střední jednotky procent. Podobně jako loni by jako podpůrný faktor měly opět zafungovat poplatky z platebních služeb a z byznysu správy aktiv a cenných papírů, předpokladem však je podle „pokračující konstruktivní prostředí“ na kapitálových trzích.

České spořitelně ze skupiny stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 84,3 procenta na pět miliard korun. Za růstem je podle banky vyšší provozní výsledek odrážející celkové zotavení po pandemii covidu-19. Provozní zisk se zvýšil o 51,4 procenta na 7,5 miliardy korun. I ČS oznámila výsledky dnes.

"ČS dosáhla solidních finančních výsledků v 1. čtvrtletí 2022, ačkoliv meziroční srovnání bylo ovlivněno nižší základnou v 1. čtvrtletí 2021, které bylo značně ovlivněno pandemií covidu-19. Nejistota zůstává vysoká, jelikož zotavení po pandemii covidu-19 bylo kompenzováno válkou na Ukrajině, narušenými dodavatelskými řetězci a rostoucí inflací," uvedl člen představenstva České spořitelny Ivan Vondra.



Spořitelna je největší banka v ČR podle počtu klientů, kterých má 4,5 milionu. Rakouská finanční skupina Erste, která Českou spořitelnu vlastní, je klíčovým hráčem na bankovním trhu střední a východní Evropy.

Zdroje: , Bloomberg, ČTK