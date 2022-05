Snap po snížení prognózy tržeb padá o 30 procent. Táhne s sebou dolů celý sektor

Akcie provozovatelů sociálních sítí po výsledcích Snapu míří ke ztrátě více než 100 miliard dolarů v tržní hodnotě poté, co tento sektor bojuje se zastavením růstu uživatelů a s obavami ze zvyšování sazeb. Akcie Snapu, který je závislý na digitální reklamě, by tak dnes mohly zaznamenat rekordní jednodenní pokles.





Ve druhém čtvrtletí firma očekává 20% až 25% meziroční růst tržeb, což je pod odhady analytiků. Varování okamžitě zasáhlo další společnosti závislé na reklamě od Alphabetu až po . Analytici to přičítají rychlému zhoršení ekonomického prostředí. Snap ještě koncem dubna uvedl, že jeho podnikání roste o 30 %. Nyní majitel aplikace sítě Snapchat očekává příjmy a zisk pod dubnovým výhledem.



Před otevřením trhu ztrácí Snap 30 %. Pokud si tento krok udrží, přijde o 11,4 miliardy dolarů. Připočteme-li k tomu pokles svých konkurentů, které stahuje s sebou, včetně vlastníka Meta Platforms, vlastníka Googlu Alphabet, a Pinterest, může tato skupina odepsat 104 miliard dolarů.



„V tuto chvíli máme spíše pocit, že je to více taženo makrem a celým odvětvím než konkrétně Snapem,“ napsal v komentáři analytik Piper Sandler Tom Champion. Ostatní na Wall Street s ním souhlasí, přičemž analytik RBC Capital Markets Brad Erickson poznamenal, že čísla z digitálního reklamního prostoru jsou obecně negativní, přičemž Meta a Alphabet jsou z uvedené skupiny pravděpodobně chráněni nejlépe.



Snap a jemu podobné platformy soutěží v náročné době o příjmy z reklamy. Inzerenti se potýkají s nejistou ekonomikou a také s nedávnými změnami v oblasti zabezpečení soukromí, které omezují sledování aktivity.

Společnost také zpomalí nábor a do konce roku obsadí 500 pozic, uvedl generální ředitel Evan Spiegel v komentáři pro zaměstnance. „Stejně jako mnoho společností i my nadále čelíme rostoucí inflaci a úrokovým sazbám, nedostatečným dodavatelským řetězcům a narušení pracovních sil, změnám v politice platforem, dopadu války na Ukrajině a dalším,“ uvedl.



Pohyby v pre-marketu dopadají i na futures celého indexu Nasdaq 100 , které klesají o 2 %. Tento technologicky náročný index se letos propadl už o 26 % a vymazal hodnotu několika set miliard dolarů z firem, jako je , a dalších takzvaných růstových titulů, jako je .



Snap těžil z prudkého nárůstu používání aplikace Snapchat během pandemie, kdy lidé hledali zábavu a spojení s blízkými. Nyní, když se lidé vracejí do kanceláří a škol, se společnost zmítá ve stejné kombinaci ekonomických tlaků, kterým čelí i její konkurenti.



"Makroekonomické prostředí se zhoršilo více a rychleji, než se očekávalo," uvedl Snap v komentáři k výsledkům. "V důsledku toho se domníváme, že je pravděpodobné, že vykážeme výnosy a upravenou Ebitdu pod spodní hranicí našeho rozpětí pro 2. čtvrtletí 2022."



Společnosti „musí snést tato nedosažitelná, nerealistická očekávání investorů zpět na Zemi,“ řekl Dan Suzuki, zástupce hlavního investičního ředitele Richard Bernstein Advisors, v pondělí pro televizi Bloomberg. "Základní růst se zpomaluje, protože tyto společnosti dospívají, a je tu čím dál více konkurence."



Spiegel řekl zaměstnancům, že lídři společnosti byli požádáni, aby přezkoumali výdaje a zjistili, zda tu jsou nějaké další oblasti, kde by se dalo ušetřit. „Naše nejvýznamnější zisky v nadcházejících měsících budou výsledkem vyšší produktivity našich stávajících členů týmu,“ napsal.



Meta minulý měsíc snížila výdaje kvůli makroekonomickému prostředí. nedávno oznámil zmrazení náboru a další opatření ke snížení nákladů v rámci snahy ušetřit. "Globální makroekonomické prostředí je méně příznivé, naše výsledky ovlivnila válka na Ukrajině a může tomu tak být i nadále," uvedl generální ředitel Twitteru Parag Agrawal v e-mailu zaměstnancům. "Mnoho dalších společností zažívá podobné dopady."



