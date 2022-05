Dow Jones Industrial Average vítězem, Pfizer +1,08 %

Obchodní den doprovodily i data k prodeji nových domů v USA, které v dubnu meziměsíčně klesly výrazněji, než očekával trh. Přesněji realita byla rovna 591.000, konsensus byl ovšem 749.000.Ze sektorů nejvíce odevzdaly telekomunikace, když se propadly až o 4 procenta (Meta Platforms -7,62 %, Alphabet -5,14 %).Obavy ze zpomalení v digitálním prostoru, vedly k propadu akcií Snap o více jak 41 %., ovšem nebyly jedinou špatnou zprávou pro investory. Akcie Amazonu klesly až na roční minima na úroveň 2.025 USD , aby nakonec uzavřely seanci 3,21 % pod včerejším závěrem.Akcie z polovodičového sektoru stejně jako ostatní firmy atakovaly svá roční minima, když kupříkladu výrobce grafických čipů a procesorů , kterou zítra po trhu čekají výsledky za předchozí čtvrtletí odevzdala 4,40 % a obchodovala se průměrně za 161,20 dolarů , US -4,11 %, MU US -4,27 %, QCOM US -2,72 %.Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,2 % (31.931 b.), naopak S&P 500 oslabil o 0,8 % % (3.941 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,3 % (11.264 b.).