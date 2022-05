Růstový závěr týdne s Nasdaqem v čele

Poslední obchodní den tohoto týdne se odehrává podle velice podobného scénáře jako ty předchozí. Akcií se drží nákupní zájem investorů a po opatrnějším začátku jejich zisky narůstají, přičemž důležitou roli hraje rozjezd Ameriky. Nasdaq si připisuje skoro 2,5 procenta, na ostatních trzích jsou zisky sice skromnější, ale také slušné.



Zaostávat vidíme Londýn, který evidentně trápí vládní zásahy. Asi úplně nepřekvapí, že se chystá firmy obrat o "nadměrné" zisky autoritářská Orbánova vláda, ale v případě britských konzervativců je to na pováženou. Rozjíždí se tak spekulace, kdo bude po producentech ropy a plynu další na řadě.



Navzdory poměrně silnému růstu akcií se dnes daří i dluhopisům, a to hlavně na delších splatnostech. Eurodolar, aktuálně u 1,0740, se za dnešek nikam neposunul. To samé platí pro českou korunu, která nereagovala na slova viceguvernéra Nidetzkého o pravděpodobném růstu sazeb v červnu, kterým by mohla skončit aktuální série.



Z nových dat mohly být pro trhy podporou údaje o osobních příjmech a výdajích v zámoří. Ukázaly, že spotřebitelé v dubnu nakupovali více, a to i v reálném vyjádření. Naproti tomu květnová spotřebitelská důvěra podle Michiganské university překvapivě poklesla.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7047 0.0077 24.7228 24.6680 CZK/USD 23.0315 0.0543 23.0880 22.9255 HUF/EUR 393.5186 0.3736 394.2954 390.2766 PLN/EUR 4.5680 -0.8429 4.6133 4.5644

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1836 -0.6669 7.2546 7.1737 JPY/EUR 136.2550 -0.0953 136.7150 135.8400 JPY/USD 127.0995 -0.0012 127.1995 126.6785

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8495 0.0194 0.8517 0.8481 CHF/EUR 1.0256 -0.3711 1.0320 1.0242 NOK/EUR 10.1693 -0.6832 10.2406 10.1423 SEK/EUR 10.5515 -0.2378 10.5846 10.5242 USD/EUR 1.0721 -0.0955 1.0765 1.0697

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3968 -0.8660 1.4104 1.3953 CAD/USD 1.2755 -0.1448 1.2763 1.2729