8 kroků ke stabilnějšímu portfoliu na medvědím trhu

Během velkých výprodejů na akciovém trhu se investorům obvykle doporučuje pevně se držet a nepropadat panice. To se často mylně interpretuje tak, že máme zavřít oči a ignorovat, co se na portfoliu děje. Ale naopak nastal čas podívat se zblízka pod pokličku vašeho portfolia a zjistit, jak váš plán odpovídá tomu, co jste očekávali, a zda jste stále na té správné cestě ke splnění vašich finančních cílů. Marta Norton, hlavní investiční ředitelka pro Ameriku ve společnosti Morningstar Investment Management, nabízí investorům osm kroků, které je dobré v době volatilních trhů zvážit.

1. Jak robustní je vaše portfolio?



Jedna věc, o které hodně přemýšlíme, je myšlenka robustnosti. To sice souvisí s diverzifikací, ale není to úplně to samé. Je to spíše přemýšlení o tom, v jakých prostředích se může vaše portfolio nacházet: vysoký ekonomický růst, nízký růst, vysoká inflace a nízká inflace. Pokud celé vaše portfolio závisí na vysokém růstu a nízké inflaci, pak nemáte robustní portfolio.



Možná si koupíte nějaký titul, který je poměrně levný a v určitém prostředí by se mu opravdu dobře dařilo. Jenže nevíte, jak se bude vyvíjet trh nebo ekonomika. V tento moment má smysl přemýšlet o různých škálách prostředí a vašem portfoliu, a to dokonce i v rámci jedné třídy aktiv. Zeptejte se sami sebe: "V jakém prostředí se bude kterému z těchto sektorů dařit?"



Pokud se například dostaneme do recese, sektor financí nebude tím nejlepším místem. Pokud se ale do recese nedostaneme a sazby budou ještě vyšší, pak to bude pro finance významný pohon. Pokud nastane recese, nemusí se energetice dařit, ale pokud budeme mít inflaci, může energetický sektor dosahovat skvělých zisků. Podobné úvahy lze využít pro různé oblasti trhu a je vhodné je promyslet.



2. Hledání nákupních příležitosti



Zde platí pravidlo Warrena Buffetta: „Buď chamtivý, když se ostatní bojí, a boj se, když jsou ostatní chamtiví.“ Obecně platí, že pokud vám záleží na ceně a trh klesá (ne jen mírný pokles, ale významný výprodej), jde pravděpodobně za jinak stejných podmínek o nákupní příležitost. A pokud je to zdravá společnost se zdravým dluhem, pak může jít o dobrou volbu pro dlouhodobé investory.

Když na trhu takové výprodeje začnou, začneme se o ně zajímat a přemýšlet, jak tyto příležitosti využít, místo toho, abychom se stali obětí. Tomu sice investoři dobře rozumí, ale zda se tak skutečně chovají, je věc jiná.

3. Nákupy při poklesech versus dlouhodobý plán



Je důležité bezmyšlenkovitě nenaskakovat na trend „nákupů při poklesech“. Trh není trampolína. To, že tvrdě dopadne, neznamená, že se musí rychle odrazit nahoru. Pokud má daný výprodej smysl, mohou přijít další, smysluplnější výprodeje.



Když se začneme zajímat o výprodeje na trhu, nekupujeme hned všechno najednou, ale upravíme si a sestavíme si nákupní plán. Pokud trh klesne o částku X, udělám toto, když trh klesne o více než X, udělám tamto. Toto předsevzetí pomáhá čelit tlakům na impulzivní chování a může tak jít o účinný způsob, jak dělat správnou věc, i když vše vypadá opravdu špatně.



4. Nenakupujte přes zpětné zrcátko



Poklesy trhů nejsou všechny stejně, stejně jako růsty na trzích nejsou stejné. Akcie, které trh nějakou dobu podporoval, jednou oblíbené nebudou. Pokles daného titulu se v tomto případě nemusí vrátit na úrovně, ze kterých začal klesat.



5. Zvažte svá očekávání



Toto ještě není recese, není to globální finanční krize. Jde pouze o změnu tržního prostředí, kdy přecházíme z prudce inflačního prostředí do o něco méně inflačního prostředí a přecházíme od velice uvolněné měnové politiky k méně uvolněné měnové politice. Vzhledem k rozsahu vstřícnosti politik a ekonomického prostředí, které posilovaly ceny cenných papírů, by příštích 10 let nemuselo být pro výnosy tak příznivých jako těch posledních 10 let. Rekalibrace očekávání je proto důležitá.



6. Dluhopisy stále mají hodnotu



Tento typ tržního prostředí, kdy klesají zároveň dluhopisy i akcie, není úplně výjimečný. Ale vzhledem k tomu, že jsme jej tak dlouho neviděli, to hodně investorů zaskočilo. Když vaše dluhopisy významně ztrácí ve stejnou dobu jako vaše akcie, je to opravdu obtížné. Z našeho pohledu ale dluhopisy stále mají hodnotu. Pokud bychom se dostali do recese, mohly by být státní dluhopisy bezpečným útočištěm, takže v tomto typu prostředí stále hrají určitou roli.



Přestože dluhopisy klesají a možná tvoří část vašeho portfolia, které nevytváří výnos, nebudou klesat věčně. A také neklesají takovou měrou jako akcie. Jakmile jejich výnosy začnou opět růst, budou atraktivnější.



7. Uvažujte nad rámec akcií a dluhopisů



Akcie a dluhopisy nemusí být jedinou věcí, kterou vlastníte. Řeč nyní není o komoditách nebo nemovitostech, ale o alternativách ve smyslu strategií typu hedgeových fondů, které nevyužívají pákový efekt a které mají stabilnější výnosový profily. Mohou tak nabídnout rovnováhu vašeho portfolia bez rizika, kterému čelí některé části dluhopisových trhů. Klíčové je mít konzistentnější, stabilní výkon, který neřídí stejné faktory, které pohánějí výnosy dluhopisů a akcií.



8. Můžete se i mýlit



Chcete-li mít portfolio, které je schopno dosáhnout finančního cíle na konci vašeho časového horizontu, nemusíte být ekonomové se schopností předvídat budoucí vývoj. Ale musíte být ochotní přiznat si, že se můžete v něčem mýlit a pak se zeptat: „Co bych mohl vlastnit za rozumnou cenu, co by tyto obavy vyvážilo?"



Zdroj: Morningstar