Minoritní akcionáři O2 žalují PPF kvůli vytěsnění, chtějí 400 milionů

Investiční skupina PPF čelí žalobě kvůli vytěsnění minoritních akcionářů z telekomunikační společnosti O2 Czech Republic. Stěžují si na nízkou cenu akcií při jejich nedobrovolném prodeji. K žalobě se připojilo 768 akcionářů s 4,8 milionu akcií. Získat chtějí přes 400 milionů korun plus úroky. Napsal to dnes server E15. Mluvčí PPF Leoš Rousek dnes znovu poukázal na to, že odůvodnění ceny akcií potvrdila již na konci minulého roku pravomocně Česká národní banka (ČNB).



Valná hromada O2 v lednu rozhodla o odkupu zbývajících akcií společností PPF Telco, která tehdy vlastnila podíl přes 90 procent firmy. PPF proto zahájila proces odkupu akcií za 270 korun za kus. Cenu stanovila na základě průměrné ceny posledních obchodů na burze. S akciemi O2 se na pražské burze neobchoduje od konce února.



Minoritní akcionáři podali žalobu na PPF za pomoci advokátní kanceláře KLB Legal. "Vymáhat budeme 85 korun na akcii na základě znaleckého posudku, tedy v rámci naší žaloby 409 milionů korun plus úroky," cituje server investora Tomáše Hájka, který se na podobné spory specializuje. Spor bude řešit Městský soud v Praze. Pokud by investoři se žalobou uspěli, všichni vytěsnění akcionáři O2 by dostali v souhrnu 2,4 miliardy korun, píše E15.



"Mohu potvrdit, že výkupní cena za vlastnické podíly minoritních akcionářů O2 CR byla stanovena na 270 korun za jednu akcii a řádnost odůvodnění sumy tohoto přiměřeného protiplnění byla potvrzena pravomocným rozhodnutím ČNB," sdělil dnes ČTK Rousek. Již dříve uvedl, že nezávislé ocenění podle něj zákon nevyžaduje.



Právník skupiny bývalých menšinových akcionářů David Kuboň poukázal na podle něj nedostatečnou likviditu obchodovaných akcií na regulovaných trzích v České republice. "Proto ani podle zmíněné metodiky nemůže být v takovém případě burzovní cena jediným a hlavním ukazatelem určujícím spravedlivou výši protiplnění," napsal v předžalobní výzvě.



Pro investora Tomáše Hájka je to podle E15 už několikátý pokus, jak se při vytěsnění soudně domoci vyšší ceny za akcii. Podobné žaloby inicioval u společností CETIN, nebo PFNonwovens. Soudy ve všech těchto sporech zatím nerozhodly. Ve sporu se společností AAA Auto se Hájkovi podařilo dosáhnout mimosoudního vyrovnání.



Akcie O2, tehdy ještě pod názvem SPT Telecom, byly kotované na pražské burze od roku 1995. Operátor postupně změnil názvy na Český Telecom a O2 Czech Republic. Od O2 se v roce 2015 oddělil vlastník infrastruktury CETIN, který vydal vlastní akcie. Ty získali akcionáři O2. PPF jako majoritní akcionář později akcie CETIN vykoupila za 172 Kč za cenný papír.



Společnost O2 tvoří společně s firmami CETIN a Yettel telekomunikační divizi PPF. Ta prostřednictvím devíti společností podniká v šesti zemích střední a jihovýchodní Evropy, uvádí na svém webu.