ECB mluví o normalizaci politiky, šéf Bundesbanky má výhrady k řízení spreadů na dluhopisech

Úvod týdne zůstává spojen s poklesem cen dluhopisů v Evropě. Nárůst výnosů je značný, a to zejména na periferii. Naproti tomu růst akcií už není tak přesvědčivý jako ráno a mezi jednotlivými trhy jsou citelné rozdíly. Na jedné straně FTSE 100 dál drží zisky nad jedním procentem, zatímco DAX se sesunul asi čtvrt procenta do záporu.



Lotyšský zástupce ECB Kazaks hovořil o potřebě postupovat opatrně s normalizací měnové politiky. Naproti tomu Joachim Nagel mluvil o možné revizi inflačního výhledu směrem nahoru a potřebě restriktivní politiky. Šéf Bundesbanky také vyjádřil svou rezervovanost vůči řízení spreadů na dluhopisových výnosech. Podle něj je v podstatě nemožné určit, jestli jsou širší spready ospravedlnitelné. Takový protikrizový nástroj by měl být použit pouze ve výjimečných situacích a politika se nemá řídit krátkodobými pohyby cen, říká. Také Luis de Guindos by byl pro normalizaci politiky, ale podpořil i boj proti fragmentaci na dluhopisovém trhu. Inflační rizika podle něj míří převážně nahoru.



Komentáře z Evropské centrální banky dnešní obchodování neovlivnily. Co se týče nových dat, je možné, že nečekaně slabý německý zahraniční obchod dolehl na zdejší trh, dál se však efekt nepromítal. Další důležité zprávy nepřišly a aktivitu během odpoledne navíc utlumila absence amerických hráčů.



Eurodolar zůstal bez jasného směru a obchoduje se na 1,0430. Ropa obrátila nahoru a stoupá už skoro o 2 procenta. Výrazné zisky za dnešek drží evropský plyn. Pro korunu byl začátek týdne nezajímavý, pouze drží pozice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7434 -0.0826 24.7680 24.7210 CZK/USD 23.7290 -0.0968 23.7480 23.6510 HUF/EUR 401.8342 0.2302 402.4932 399.5508 PLN/EUR 4.7178 0.5208 4.7193 4.6822

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9869 0.0070 7.0015 6.9752 JPY/EUR 141.5100 0.3297 141.6752 141.0140 JPY/USD 135.7040 0.3691 135.7650 135.2520

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8606 -0.0488 0.8629 0.8595 CHF/EUR 1.0023 0.1549 1.0047 0.9986 NOK/EUR 10.2757 -0.7141 10.3900 10.2642 SEK/EUR 10.7938 0.4350 10.7993 10.7467 USD/EUR 1.0427 -0.0838 1.0462 1.0421

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4601 -0.5322 1.4719 1.4516 CAD/USD 1.2887 0.0237 1.2887 1.2837