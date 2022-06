Rozbřesk: Lagardeová na jestřábí vlně zvyšuje tlak i na ČNB

Rozkolísanost dluhopisových trhů je extrémní. Včera výnos německého desetiletého bundu po relativně jestřábích výrocích šéfky ECB Christine Lagardeová (odrážejících opravdové obavy z inflace) vyskočil vzhůru o 9 bps - od začátku týdne je tak výše skoro o 20 bps a německé dluhopisy tak prakticky smazaly veškeré zisky (nárůst výnosů) z uplynulého týdne.



Lagardeová včera reagovala na sílící anti-inflační hlasy z Pobaltí a slíbila, že “pokud uvidí vysokou inflaci výrazněji rozvolňovat inflační očekávání…, bude zapotřebí ustoupit od měnové expanze rychleji, aby se zabránilo startu sebenaplňující inflační spirály”. Lagardeová tedy na jednu stranu sice dál trhy připravuje na růst sazeb o 25 bps (v červenci), ovšem zcela nevylučuje ani rychlejší postup. A právě rychlost utahování měnové politiky v eurozóně a otázka nových mechanismů na udržení Itálie a jižního křídla “na palubě” budou v centru pozornosti i dnes - na symposiu v portugalské Sintře by Christine Lagardeová měla vystoupit po boku šéfa Fedu Powella.

Současně s tím trhy dostanou první odhad červnové inflace v Německu, která bude předskokanem důležitých pátečních čísel za celou eurozónu. Další výrazné zrychlení (v případě Německa nad 9 %) by mohlo vést trhy k agresivnějším sázkám na rychlejší utahování měnové politiky a tlačit výnosy v eurozóně dál vzhůru.



A takové prostředí bude velice náročné pro českou korunu. Pokud “obnovená” bankovní rada nedá brzy jasný signál, že také nevylučuje (popřípadě zvažuje) další růst úrokových sazeb, bude muset ČNB na obranu koruny před ztrátami vynakládat čím dál větší prostředky…



TRHY

Koruna



Tlak na korunu nepolevuje, neboť se od hranice EUR/CZK 24,70 vzdaluje jen zcela minimálně. Zároveň je tak patrné, že trh naznačuje nové bankovní radě ČNB, že ke stabilizaci kurzu nevedou ani sazby na současné úrovni…



Eurodolar



Propad podnikatelských a spotřebitelských nálad v USA zvýšil averzi k riziku, což mělo za následek i propad eurodolaru. Dolaru pomohl i vlivný šéf NY Fedu J. Williams, který uvedl, že míra nezaměstnanosti by se během dvou let měla dostat nad 4 % a sazby centrální banky by měly dosáhnout vrcholu v pásmu 3,5-4,5 % (což je poměrně dost na to, že Williams je holubice).



Dnes bude eurodolar sledovat červnová inflační čísla přicházející z jednotlivých zemí eurozóny, přičemž nejdůležitější bude údaj za Německo.



Regionální Forex



Maďarská centrální banka včera šokovala zvýšením základní sazby z 5,90 % na 7,75 %, což se samozřejmě forintu líbilo. MNB tak dostala základní sazbu o 50 bazických bodů nad jednotýdenní sazbu, přičemž avizovala, že (již tento čtvrtek) obě sazby srovná. Celkově byl však komentář MNB k rozhodnutí poměrně jestřábí, přičemž MNB hodlá činit další rozhodné kroky (na poli úrokových sazeb), které by dostaly pod kontrolu inflaci a její očekávání. V tuto chvíli to však vypadá, že změny sazeb by se měly odehrávat primárně na řádných měnověpolitických zasedáních konaných jednou měsíčně.